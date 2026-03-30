Alcaraz investe in un lussuoso catamarano Sunreef Ultima 88 per staccare dal tennis e vivere il mare tra relax, famiglia e Mediterraneo

ANSA Alcaraz si regala uno yacht da sogno di 27 metri, quanto costa

C’è un posto dove Carlos Alcaraz riesce finalmente a spegnere la mente, a dimenticare i servizi da migliorare, i punti da difendere e le classifiche da inseguire. Non è una palestra, né un campo da allenamento. È il mare. E per rilassarsi ha deciso di commissionare un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri, con un valore compreso tra i 9 e i 10 milioni di euro.

L’annuncio è arrivato direttamente dal cantiere navale Sunreef Yachts, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram con una didascalia inequivocabile: “Comincia un nuovo viaggio. Alcaraz entra nel mondo degli yacht con l’acquisto di un catamarano Ultima 88”. Il tennista è stato ritratto a bordo dell’imbarcazione durante la visita ai cantieri di Danzica, in Polonia, dove il gioiello è attualmente in costruzione.

Perché uno yacht

Per capire la scelta di Alcaraz, bisogna conoscere il ritmo frenetico che scandisce la vita di un numero 1 del tennis mondiale: tornei ogni settimana, allenamenti, impegni con i media, sponsor e trasferte intercontinentali. Il calendario del circuito ATP non lascia respiro, e trovare un angolo di quiete autentica diventa quasi una necessità reale, prima ancora che un lusso. Spiega il campione spagnolo in un’intervista a SuperYacht Times:

Ho un calendario pienissimo, quindi ho bisogno di un posto dove spegnere la mente e allontanarmi dal tennis. In barca riesco a stare con le persone più vicine senza pensare a niente.

Alcaraz vive vicino al mare: Murcia, la sua città natale, si trova a pochi chilometri dalla costa. Ibiza è da sempre la sua meta preferita quando vuole davvero staccare. Ora, con il suo catamarano personalizzato, potrà navigare il Mediterraneo quando vuole, portando con sé famiglia e amici.

Come è fatto il Sunreef Ultima 88

Il Sunreef Ultima 88 è uno dei catamarani a motore più sofisticati sul mercato, con un prezzo di listino che parte da 8 milioni di euro e che, con le personalizzazioni richieste dal tennista, supera i 10 milioni. Tra le caratteristiche principali:

cinque cabine e una suite armatoriale panoramica, per ospitare fino a 10 persone;

l’Ocean Lounge, un vero salotto affacciato sull’acqua a pelo d’onda;

un ampio garage per i toys acquatici, come jet ski e gommoni;

propulsione elettrica con velocità massima di 26 nodi;

interni curati personalmente da Alcaraz, che ha scelto colori, materiali e arredi.

Il club degli sportivi Sunreef

Dietro questa scelta c’è anche l’influenza di un amico e leggenda del tennis: Rafael Nadal. È stato proprio il maiorchino a suggerire ad Alcaraz di avvicinarsi a questo mondo. Con questo acquisto, Alcaraz entra a far parte di un club esclusivo di sportivi legati al marchio polacco, tra cui Fernando Alonso e Robert Lewandowski. Nomi di primissimo piano, abituati all’eccellenza in ogni ambito della vita.

Mentre il catamarano prende forma nei cantieri di Danzica, Alcaraz è già tornato al lavoro. Dopo l’eliminazione prematura al Masters 1000 di Miami, per il numero 1 al mondo è di nuovo tempo di scendere sui campi in terra battuta. Il prossimo appuntamento sarà il Monte Carlo Masters, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Lorenzo Musetti. La partenza per il Principato è prevista per venerdì. L’esordio in tabellone è atteso tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.