Fonte: ANSA Florentino Perez

Florentino Pérez non è solo un nome associato al Real Madrid. Con un patrimonio stimato di 2 miliardi di euro nel 2022, è uno dei dodici uomini più ricchi di Spagna. La sua capacità di costruire imperi non si limita al calcio, ma si estende nel mondo dell’ingegneria e delle infrastrutture grazie alla guida di Acs, una delle maggiori realtà del settore.

Ma non è solo un uomo d’affari o un presidente sportivo. La sua storia è quella di un uomo capace di reinventare ogni settore che tocca, dal calcio alle infrastrutture. Ogni sua mossa racconta di ambizione, visione e risultati concreti.

Una vita tra politica, affari e sport

Florentino Pérez nasce a Madrid l’8 marzo 1947. Laureato in ingegneria civile all’Università Politecnica di Madrid, avvia la sua carriera politica negli anni ’70, ricoprendo ruoli di rilievo nella Pubblica Amministrazione spagnola. Tuttavia, è nel settore privato che la sua figura esplode: dalla guida di Acs alla rivoluzione del Real Madrid, la sua capacità di unire pragmatismo e visione lo ha reso un protagonista di primo piano in ambiti apparentemente distanti. La sua strategia ha trasformato il calcio in un modello di business globale e le infrastrutture in un veicolo per espandere il potere economico. Pérez incarna l’essenza del leader moderno: poliedrico, strategico e capace di lasciare il segno ovunque si impegni.

La carriera nel calcio: il visionario dei Galacticos

Nel 2000 Florentino Pérez ha riscritto la storia del Real Madrid e, in parte, del calcio moderno. Con una promessa audace, ha catturato l’immaginazione dei tifosi, garantendo non solo successi sportivi, ma un vero spettacolo globale. La sua strategia ha avuto un inizio clamoroso con l’acquisto di Luis Figo, il simbolo del Barcellona, scatenando un terremoto calcistico.

L’era dei galácticos, letteralmente “galattici”, rappresenta una filosofia di gestione basata sull’acquisizione dei migliori calciatori al mondo, tanto sul piano tecnico quanto su quello mediatico. Questi campioni, tra cui Zidane, Ronaldo, Beckham e Kaká, non erano solo giocatori, ma vere e proprie icone globali. Pérez non si limitava a costruire una squadra vincente sul campo, ma puntava a rendere il Real Madrid un brand internazionale, capace di attirare sponsor, tifosi e ricavi in ogni angolo del pianeta. Questo approccio ha trasformato il club in una macchina vincente e una potenza economica senza rivali, ridefinendo il concetto di gestione sportiva.

Sotto la presidenza di Florentino Pérez, il Real Madrid ha raggiunto traguardi finanziari senza precedenti. Nella stagione 2023/2024, il club ha registrato ricavi operativi pari a 1,073 miliardi di euro, segnando un incremento del 27% rispetto all’esercizio precedente.

Questa crescita ha reso il Real Madrid il primo club calcistico al mondo a superare la soglia del miliardo di euro in entrate.

Un impero tra calcio e infrastrutture

Pérez è il volto di Acs, un gruppo che si estende su cinque continenti e che nel 2021 ha completato un’operazione miliardaria vendendo la divisione industriale ai francesi di Vinci. La sua abilità nel trasformare opportunità in successi è evidente in ogni decisione aziendale, dalla scalata in Hochtief all’acquisizione congiunta di Abertis insieme alla famiglia Benetton.