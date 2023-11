Tutto pronto per il terzultimo appuntamento della stagione di F1, col paddock che si sposta in Brasile: orari e dove seguire il GP di Interlagos in tv

Ultimi sforzi per i piloti di Formula 1 che si apprestano a vivere le ultime tre tappe di una stagione lunghissima, fatta di tanti colpi di scena ed emozioni, ma con due soli dominatori: Max Verstappen e la Red Bull. Dopo Usa e Messico il paddock resta sempre nel continente Americano, facendo visita a uno dei circuiti più iconici del Mondiale delle quattro ruote, quel José Carlos Pace di Interlagos dove la F1 correrà il GP del Brasile. Ma non solo qualifiche e gara, perché in occasione del weekend a San Paolo andrà in scena anche l’ultimissima Sprint Race della stagione.

Sfida Ferrari-Mercedes, chi dietro Red Bull?

Premesso, come detto, che il Mondiale è stato dominato da Max Verstappen e la sua Red Bull, campione del mondo piloti e anche Costruttori, resta da decretare quale team si laureerà vicecampione del mondo proprio alle spalle della scuderia tedesca. I pronostici della vigilia della stagione davano Ferrari come favorita, ma la Rossa si è un po’ persa di strada nel corso dell’anno, con tanti alti e bassi che hanno fatto vacillare la posizione del Cavallino Rampante.

Ne sa qualcosa Charles Leclerc, che all’inizio del mondiale sperava di poter dire la sua nella corsa al titolo. Ma guardando la classifica odierna è il compagno Carlos Sainz a essere piazzato meglio, con 183 punti totali e il quarto posto in generale dietro al citato Verstappen, Perez e Lewis Hamilton. Per trovare Leclerc bisogna scendere al 7° posto, con 166 punti, ma pur sempre davanti all’altro Mercedes George Russell.

Sì, perché la lotta per il titolo da vicecampione Costruttori se lo giocano proprio Ferrari e Mercedes, con la classifica attuale che dice Mercedes a 371 punti e Rossa a 349. Solo 22 punti di distacco, nulla con tre gare al termine e una Sprint Race, con le Stelle d’argento e il Cavallino Rampante che proveranno fino all’ultima curva dell’ultimo GP a disposizione per poter sorridere in una stagione che altrimenti sarebbe da considerarsi fallimentare.

Non se lo augura il team principal Ferrari Frédéric Vasseur, così come Hamilton che ha sfidato la Ferrari: “Faremo di tutto per lottare fino alla fine e finire davanti a loro”.

F1 Brasile, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP del Brasile? All’autodromo José Carlos Pace di San Paolo, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di proseguire il momento positivo centrando un altro podio.

Venerdì 3 novembre Ore 15.30: Prove Libere

Ore 19.00: Qualifiche Sabato 4 novembre Ore 15.00: Sprint Shootout

Ore 19.30: Sprint Race Domenica 5 novembre Ore 18.00: Gara