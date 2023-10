Fonte: ANSA Lautaro Martinez e Giacomo Raspadori, attaccanti di Inter e Napoli

Inizia con una due giorni europea davvero elettrizzante questo ottobre che rischia di pesare già tantissimo sulla stagione delle squadre italiane impegnate nell’edizione 2023/24 della Champions League. Nel mese delle castagne e dei funghi porcini si svolgeranno ben due turni della fase a gironi, con tanti punti in palio e la reale possibilità di ipotecare l’approdo agli ottavi di finale, come anche di scivolare in fondo alla classifica.

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League: come ci arrivano le squadre italiane

Serviranno nervi saldi e tanto sudore a Inter, Napoli, Milan e Lazio, quattro compagini forti e strutturate, ma tutte alla ricerca di un equilibrio che stenta ad arrivare in questo inizio di stagione. Da un lato ci sono le milanesi, che volano a suon di vittorie entro i confini nazionali ma sono reduci da un esordio in coppa un po’ sottotono (entrambe hanno pareggiato all’esordio, i rossoneri 0 a 0 contro Newcastle e i nerazzurri 1 a 1 contro la Real Sociedad).

Sensazioni opposte invece stanno provando i partenopei e i biancocelesti, che stentano in questo avvio di campionato ma sono partite bene in Europa. I campioni d’Italia hanno iniziato vincendo in trasferta 1 a 2 con i portoghesi del Braga, mentre la squadra capitolina è partita pareggiando 1 a 1 in casa con l’Atletico Madrid (un risultato agguantato solo all’ultimo minuto di recupero grazie ad un gol folle del portiere Provedel).

Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid: tutte le info sui match e come vederli in chiaro in Tv e streaming

E così arriviamo a martedì 2 ottobre, per l’inizio della seconda giornata della fase a gironi. A scendere in campo saranno le squadre dei gruppi A, B, C e D. Il match di cartello è quello tra i partenopei e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 21. I ragazzi di Rudi Garcia sono chiamati ad una partita perfetta contro una delle corazzate del Vecchio Continente, seppur indebolita dalla partenza di alcuni grandi nomi (uno su tutti Karim Benzema). Le emozioni sono assicurate, il modo per non perdersele è quello di mettersi davanti al televisore e sintonizzarsi su Sky Sport, ma è possibile non perdersi neanche un’azione collegandosi alla piattaforma Now TV.

Alla stessa ora, qualche centinaio di chilometri più a Nord, le luci ad accendersi saranno quelle di San Siro. In un contesto da tutto esaurito, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a conquistare il primo successo del suo cammino contro una delle clienti più scomode in circolazione, il Benfica campione in carica del campionato portoghese. Una serata da non sbagliare per i ragazzi della Beneamata, contro un club che vive di entusiasmo e può contare sulla qualità di tanti giovani promettenti. Il match sarà trasmesso in chiaro da Mediaset su Canale 5, ma sarà visibile anche per i clienti di Sky Sport e gli abbonati di Now TV. Anche in questo caso, calcio di inizio alle ore 21.

