Napoli, parte la festa: quanto vale lo scudetto azzurro

Il Napoli si avvicina sempre più alla conquista del suo terzo scudetto dopo un digiuno lungo 33 anni. Un festa che in città è già partita da settimane, ma che grazie alla vittoria all’ultimo respiro contro la Juventus all’Allianz Stadium è davvero pronta a esplodere ufficialmente. Contro ogni superstizione tipica del popolo partenopeo, Napoli è tinta d’azzurro e tricolore, la gente fa festa e si brinda al successo che, dovuti scongiuri, non solo farebbe piacere alla società, ma che porterebbe nelle casse dei campani un discreto premio.

Napoli campione, il countdown per il tricolore

Il successo per 1-0 a Torino e la contemporanea sconfitta della Lazio contro il Toro, qualche ora prima, hanno regalato il +17 sul secondo posto alla squadra di Spalletti. A sette gare dal termine e con 21 punti a disposizione è quindi partita la corsa ai calcoli, per capire quando effettivamente sarà scudetto.

L’occasione per la festa è subito a portata di mano, sabato 29 aprile, nel derby contro la Salernitana. Se il Napoli dovesse vincere e la Lazio non dovesse fare altrettanto con l’Inter, gli azzurri sarebbero campioni d’Italia con sei giornate d’anticipo. In caso di passo falso tutto sarebbe rimandato alla settimana successiva contro l’Udinese. Insomma, una o due giornate, ma il traguardo è dietro l’angolo

Napoli da scudetto, quanto vale

Un Napoli campione ce lo si aspetta ormai da mesi, al termine di un campionato dominato dagli azzurri di Spalletti che in campionato non hanno avuto rivali. Ecco quindi che la società ha cominciato a pianificare il futuro, ovvero la prossima stagione, consapevole di poter mettere le mani sul premio scudetto della Lega Serie A.

Ogni campionato, infatti, la Lega mette a disposizione un premio per le 20 che partecipano al campionato. Quest’anno è di 162 milioni che, divisi per tutte le partecipanti, regaleranno al Napoli un generoso bottino.

Chi vince lo scudetto, infatti, incassa ben 33,4 milioni, frutto dei 23,4 messi a disposizione dalla Lega e i 10 legati ai ricavi per la qualificazione in Champions League. Non di certo uno dei premi più alti d’Europa però.

Se guardiamo agli altri campionati, infatti, in Inghilterra nella ricca Premier League i premi molto più alti rispetto alla Serie A, con ben 38 milioni versati al club vincitore e 2 milioni di sterline girati all’ultima classificata. Anche in Bundesliga se la passano meglio, col montepremi che è più alto anche perché viene diviso tra diciotto squadre invece che venti.

Quali sono i premi per le altre squadre di Serie A

Come detto, a incassare soldi non sarà soltanto la vincitrice dello scudetto. Tutte le 20 di A, infatti, si dividono il montepremi di 162 milioni in maniera decrescente in base al loro piazzamento finale. Di seguito i guadagni delle società in base al loro posizionamento alla fine del torneo.

23,4 milioni; 19,4 milioni; 16,8 milioni; 14,2 milioni; 12,5 milioni; 10,9 milioni; 9,3 milioni; 8,3 milioni; 7,4 milioni; 6,3 milioni; 5,5 milioni; 5 milioni; 4,6 milioni; 4,1 milioni; 3,6 milioni; 3,2 milioni; 2,8 milioni; 2,2 milioni; 1,6 milioni; 0,9 milioni.

Le ultime tre sono le retrocesse, quelle che la prossima stagione giocheranno in B. Queste, oltre al “premio” per la stagione sfortunata, incasseranno anche il cosiddetto paracadute, ovvero una cifra che dai 25, 15 o 10 milioni di euro a seconda, rispettivamente, di una retrocessione dopo quattro o più stagioni in Serie A, due o una.

