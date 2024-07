Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si possono vedere anche da smartphone.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 iniziano venerdì 26 luglio. C’è grande attesa per la compagine italiana, tenendo conto dei traguardi raggiunti nel corso degli ultimi anni. La memoria va subito agli Europei di Atletica, che ci hanno visto segnare un record assoluto con 24 medaglie. Non mancherà di certo il supporto dei tifosi azzurri, ma sorge una domanda: dove vedere l’Italia alle Olimpiadi?

Parigi 2024, dove vedere le gare

La programmazione di Parigi 2024 è molto ricca. È possibile approfittare di diversi canali per seguire l’Italia, e non solo, alle Olimpiadi. Sono tante le opzioni sul mercato, sia in chiaro che a pagamento. Ecco quali.

Occorre precisare che esiste una sola via per poter seguire integralmente questa enorme manifestazione. È Discovery a vantare i diritti, con i suoi canali Eurosport e l’offerta digitale. Ciò non ha però impedito di stipulare degli accordi di vario genere con svariate piattaforme.

Basti pensare ad Amazon Prime, che nella propria offerta non comprende tali eventi sportivi, ma consente l’accesso a dei canali separati, tanto per l’intrattenimento televisivo e cinematografico quanto per quello sportivo. I canali sono di fatto delle finestre su altri servizi, così da avere tutto in una sola pagina e risparmiando.

Anche Sky fa parte del novero degli operatori che trasmetteranno le Olimpiadi 2024 di Parigi. L’accordo stipulato con Warner Bros. Discovery prevede i due canali Eurosport 1 e 2. A ciò si aggiungono altri 8 canali interamente dedicati all’evento. L’evento tuttavia non è trasmesso unicamente via decoder. È infatti possibile seguire Parigi 2024 anche in streaming. Per questo è necessario un abbonamento separato alla piattaforma Now Tv, sfruttabile su qualsiasi dispositivo.

Passiamo poi a Dazn, che con Eurosport 1 e 2 consente una visione integrale, con l’aggiunta di altri 6 canali verticali dedicati. A ciò si aggiunge, infine, la Olympic Channel Tv, da guardare direttamente sul sito ufficiale della manifestazione.

Dove vedere le Olimpiadi in chiaro

È stato raggiunto un accordo tra Rai e Warner-Discovery. Il risultato? Diritti di trasmissione delle Olimpiadi estive e invernali fino al 2032. Seguire i giochi olimpici in chiaro non sarà dunque un problema.

Nello specifico, parlando di Parigi, sono in programma ben 360 ore di diretta, con spazio riservato soprattutto agli atleti italiani. Il tutto visibile anche in streaming via RaiPlay, che offre anche l’opportunità di rivedere quanto perso in live.

Un comunicato ufficiale della rete sottolinea come su RaiNews.it saranno disponibili numerosi speciali online, ovviamente a titolo gratuito. A ciò si aggiunge la possibilità di seguire lo streaming delle gare. Una bella alternativa a RaiPlay, di fatto, per coloro che non intendono scaricare l’app della piattaforma digitale (disponibile su smart tv).

Il portale garantirà inoltre anche informazioni utili, come aggiornamenti, calendario delle date delle italiane e non e risultati delle gare. Per non parlare, poi, di curiosità sugli atleti, classifiche ed elenco delle medaglie assegnate.