Champions League 2025/26: quanto valgono i punti e quanto possono guadagnare Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Quanti punti servono alle italiane e quanto guadagnerebbero dagli ottavi di Champions League

La Champions League 2025/2026 è entrata nella fase decisiva della League Phase. Con quattro gare già archiviate per la maggior parte delle squadre e cinque, in particolare, per Napoli e Juventus, la classifica consente di valutare non solo le prospettive sportive, ma anche le ricadute economiche legate ai risultati. Il nuovo format a girone unico da 36 squadre attribuisce un valore diretto e crescente a ogni risultato. Una vittoria garantisce 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio vale 700.000 euro, con una quota aggiuntiva derivante dalla redistribuzione delle somme non assegnate. Alla fine della fase a gironi, la posizione in classifica assegna ulteriori importi attraverso un sistema di quote, mentre le prime otto ottengono un ulteriore bonus specifico.

Le soglie di qualificazione e il loro impatto economico

Sulla base delle proiezioni disponibili, 10 punti rappresentano la soglia che, nel 98,6% dei casi, consente di accedere ai playoff. Con 11 punti il passaggio diventa matematico. Gli ottavi, accessibili solo alle prime otto, richiedono almeno 17 o 18 punti. Questo significa che ogni punto non ha solo un valore sportivo ma si traduce anche in un vantaggio economico quantificabile, grazie all’effetto combinato dei premi per i risultati e delle quote di classifica. Il valore reale di un punto tende infatti a superare la cifra base del pareggio. Tenendo conto anche della redistribuzione, un singolo punto può avvicinarsi a un valore complessivo di un milione di euro, a cui si sommano i benefici derivanti dal miglioramento del piazzamento finale.

I premi dalla League Phase alla fase a eliminazione

L’accesso agli spareggi di Champions League garantisce un milione di euro. Con la qualificazione agli ottavi l’importo sale a 11 milioni, mentre i quarti ne assicurano 12,5. Superare la semifinale vale ulteriori 15 milioni, mentre l’approdo in finale porta a un accredito di 18,5 milioni. La vittoria della competizione aggiunge altri 6,5 milioni. Sommando la quota iniziale di partecipazione, i premi della fase a gironi, i bonus per le posizioni e gli importi della fase a eliminazione diretta, un percorso completo può superare gli 80 milioni di euro.

Quanto possono guadagnare le italiane

L’Inter, con 12 punti in quattro gare, è la squadra con il margine più ampio. Due successi potrebbero portare i nerazzurri a 18 punti, cifra che avvicina la certezza degli ottavi. Sul piano economico, tre ulteriori vittorie potrebbero aumentare i ricavi della League Phase di oltre 6 milioni, ai quali si aggiungerebbero i bonus di classifica e gli 11 milioni previsti per l’accesso agli ottavi. Il valore residuo stimato oscilla tra 17 e 22 milioni.

L’Atalanta ha 6 punti e una partita in meno. Il traguardo playoff richiede almeno quattro punti nelle ultime quattro gare, con la possibilità di aumentare i ricavi tra bonus gara e piazzamento. Due vittorie permetterebbero di aggiungere più di 4 milioni al percorso, mentre l’accesso agli spareggi porterebbe un milione aggiuntivo. Le proiezioni collocano il potenziale residuo tra 6 e 9 milioni, con un incremento significativo in caso di qualificazione agli ottavi.

Il Napoli si trova a 7 punti dopo cinque giornate. Per consolidare la qualificazione ai playoff servono almeno altri tre punti, ma per aumentare le probabilità la soglia ideale è tra 10 e 11. Una vittoria nelle prossime gare aggiungerebbe 2,1 milioni, mentre un pareggio garantirebbe almeno 700.000 euro. L’obiettivo minimo, raggiungibile con una vittoria e un pari, consentirebbe di ottenere anche il premio playoff e una crescita dei ricavi legata al piazzamento. La stima attuale colloca il potenziale residuo tra 7 e 9 milioni, che supererebbe i 20 milioni in caso di ottavi.

La Juventus ha 6 punti dopo cinque gare. Per assicurarsi un posto nei playoff servono almeno altri quattro punti, mentre per avvicinare l’obiettivo con margine ne occorrono cinque o sei. Una vittoria aggiungerebbe 2,1 milioni e un pareggio 700.000 euro. La qualificazione garantirebbe inoltre un milione di premio, oltre ai benefici della classifica. Il valore residuo stimato va da 6 a 8 milioni, che diventerebbero oltre 17 milioni con la conquista degli ottavi.