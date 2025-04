Le mete preferite dagli italiani, Roma e Napoli prime in classifica

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF Napoli è tra le mete più gettonate per Pasqua 2025: la classifica

Pasqua 2025 cade a metà aprile e rappresenta uno dei momenti clou per i viaggi primaverili. In vista delle festività pasquali, Booking.com ha analizzato le ricerche di viaggio del periodo 18-21 aprile 2025, svelando quali sono le mete di Pasqua 2025 più ambite sia dagli italiani sia dai turisti stranieri​. Dall’indagine emergono conferme e sorprese: città d’arte intramontabili, nuove destinazioni in ascesa e un forte desiderio di vacanza dopo gli anni passati.

La mappa delle preferenze per Pasqua 2025 vede gli italiani dividersi tra le bellezze di casa nostra e le attrattive oltreconfine come Parigi e altre capitali europee, senza disdegnare mete lontane per i più avventurosi.

Al contempo, l’Italia si conferma protagonista nel panorama turistico internazionale di primavera, con Roma e le altre città d’arte in vetta ai desideri dei visitatori stranieri​. Queste tendenze fotografano la voglia di viaggiare in aprile e dimostrano come mete pasquali tradizionali e nuove scoperte possano convivere nelle scelte dei viaggiatori, sia italiani che internazionali, per le prossime vacanze di primavera​.

Le destinazioni preferite dagli italiani (in patria e all’estero)

Per gli italiani che rimangono nel Paese durante Pasqua 2025, domina Napoli: il capoluogo campano risulta la città più cercata, seguita da Roma e Firenze​. Questo podio tutto centrato sulle città d’arte conferma la passione dei viaggiatori per il patrimonio culturale nazionale. Non manca però il richiamo del sud: Catania spicca, infatti, come meta principale per i voli domestici, segno di un forte interesse a volare verso la Sicilia in primavera​.

Tra le sorprese figurano due località balneari dell’Adriatico: Rimini e Riccione registrano un vero e proprio boom di interesse, con un aumento annuo delle ricerche rispettivamente del +729% e +879% da parte delle famiglie italiane​. Insomma, le destinazioni family-friendly e di mare stiano tornando in voga per le festività pasquali.

Chi invece sceglie di partire all’estero per Pasqua non rinuncia alle grandi capitali europee. Parigi è la destinazione estera più gettonata dagli italiani, seguita nell’ordine da

Barcellona;

Londra;

Amsterdam​.

La voglia di viaggio spinge anche verso mete di lungo raggio: tra le destinazioni lontane emergono Sharm El Sheikh, New York e Dubai, che registrano tutte un incremento significativo di ricerche. In particolare spicca il caso di Sharm El Sheikh, località balneare egiziana molto amata dai nostri connazionali: le ricerche di alloggi da parte delle famiglie italiane verso Sharm sono aumentate del 628% rispetto all’anno precedente​. Gli italiani dunque guardano sia alle mete vicine europee sia a quelle più lontane ed esotiche.

L’Italia attrae gli stranieri: Roma in testa alle preferenze

Dal lato opposto, l’Italia rimane un sogno per moltissimi viaggiatori internazionali durante Pasqua 2025. Roma si conferma la destinazione più cercata in assoluto per soggiorni nel Belpaese da parte dei turisti stranieri​, forte del Giubileo e del suo immenso richiamo storico-artistico. Subito dietro la capitale si posizionano Milano, Venezia, Firenze e Napoli, che completano la top 5 delle mete italiane preferite dal turismo internazionale​. Le grandi città d’arte italiane, da nord a sud, continuano quindi a catalizzare l’interesse globale durante il weekend pasquale.

Oltre alle classifiche, Booking.com segnala anche alcune tendenze interessanti sul fronte incoming. L’analisi mostra un consistente aumento delle ricerche di alloggi in Italia da parte di turisti esteri rispetto allo scorso anno. In particolare, crescono le ricerche effettuate da viaggiatori provenienti da:

Francia (+374%);

Paesi Bassi (+358%);

Svizzera (+308%).

​Questi numeri indicano un rinnovato interesse degli europei per le vacanze di Pasqua in Italia, probabilmente favorito anche dal clima primaverile mite e dalle tante offerte culturali ed enogastronomiche del periodo. Tra le mete preferite per i ponti di aprile e maggio, come vi abbiamo già raccontato, ci sono anche le terme.