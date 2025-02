Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Il primo album Panini Calciatrici rivenduto online a 120 euro.

Per la prima volta, il calcio femminile ha un album di figurine dedicato. Si tratta di un evento storico, anche solo per i collezionisti, senza contare l’impatto sullo sport femminile. L’album è prodotto dalla casa editrice Panini, che da oltre sessant’anni realizza ogni anno le figurine per il calcio maschile.

La collezione, composta da 322 figurine e un raccoglitore dedicato (sul quale grava una polemica per l’uso di un colore specifico), è già andata esaurita nel formato “box” sul sito ufficiale. Per i collezionisti inizia quindi la caccia in edicola, nella speranza che gli edicolanti ne abbiano prese abbastanza copie o che in edicole più lontane dal centro esista ancora un box dimenticato. Molti segnalano difficoltà nel trovarlo, forse anche per la scarsa richiesta iniziale. Nel frattempo, il prezzo online spazia da un più onesto 20 euro circa per l’album e le prime quattro bustine, fino ai 120 euro. È presto per dire se sarà un successo di vendite, ma il primo album Panini Calciatrici 2024-2025 è già una vittoria per lo sport femminile.

Un album storico: il primo Calciatrici di Panini

Giovedì 6 febbraio 2025 potrebbe essere ricordato come una data storica per il mondo delle figurine collezionabili e per il calcio femminile. La casa editrice Panini ha infatti realizzato il primo album autonomo per il calcio femminile: si chiama Calciatrici 2024-2025.

L’evento in sé potrebbe passare in sordina, ma la lotta per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile prosegue e l’album è un passo in questa direzione. Mentre il governo Meloni taglia i fondi al professionismo femminile, compreso il calcio, nel Paese cresce l’interesse per le competizioni femminili. Lo confermano i numeri degli spettatori del calcio femminile, ma anche l’entusiasmo per le ormai storiche figurine.

Secondo Federica Cappelletti, presidente della divisione Serie A femminile, la nascita di un album dedicato al calcio femminile è “la dimostrazione che il movimento cresce e diventa sempre più importante”.

Non è la prima volta che delle calciatrici compaiono in un album di figurine, ma in passato erano incluse in quello maschile; nel 2002-2003 infatti un paio di pagine erano dedicate alla squadra femminile. Negli anni successivi è rimasta a malapena una figurina prestampata, che non si trovava nelle bustine e non si poteva attaccare sull’album. Nel 2022-2023 è uscita la prima collezione Calciatrici, ma solo in versione digitale. Si è quindi dovuto attendere il 2025 per avere il primo vero album di figurine delle calciatrici.

È già polemica? L’album è rosa

Dopo tante difficoltà, il 6 febbraio è arrivato in edicola l’album Panini dedicato al calcio femminile. In copertina ci sono 10 giocatrici, una per ogni squadra di Serie A. Tra loro Eleonora Goldoni della Lazio, Paola Di Marino del Napoli, Manuela Giugliano della Roma, Michela Cambiaghi dell’Inter e molte altre.

Panini ha però scelto il colore rosa per la scritta, il logo, lo sfondo dell’album e le bustine delle figurine. Nel frattempo, l’album Calciatori 2024-2025 ha una copertina nera e gialla, alimentando la polemica sull’uso del rosa per il calcio femminile.

Il richiamo è ai colori tipici degli oggetti per neonati, divisi tra il celeste e il rosa, una distinzione ormai considerata uno stereotipo di genere da molti. Sui social emergono critiche per la scelta, ma è superata dalla tanta soddisfazione per il riconoscimento finalmente concreto, e cartaceo, del calcio femminile.

Box esaurito, quanto costa ora online

Sul sito di Panini si possono ancora trovare l’album e lo starter pack al prezzo di 4,50 euro. Il pacchetto include l’album per la raccolta e quattro bustine da cinque figurine ciascuna. Diversa la situazione per il box da 36 bustine, venduto inizialmente a 36 euro, che risulta ornai esaurito.

Per i collezionisti, i box sono l’acquisto più sensato perché permettono di completare l’album più facilmente e con un certo risparmio.

Al momento, molte edicole hanno esaurito sia l’album che parte delle scorte di figurine. Per questo online l’album con le quattro bustine è rivenduto tra i 17,99 e i 19,99 euro. L’aumento di prezzo, già significativo, resta accettabile se confrontato con chi sta già rivendendo l’album completo. A distanza di tre giorni, con i box esauriti, su eBay è possibile acquistare l’album vuoto e il set completo da 322 figurine per 119,90 euro. Il prezzo è allineato alla rivendita online del set completo dell’album Calciatori 2024-2025, che però contiene 721 figurine.

I venditori online svolgono però anche un importante parte nel collezionismo, per esempio occupandosi dello scambio o l’acquisto di singole figurine per completare l’album. In questi casi i prezzi restano contenuti, tra 1 e 3 euro a figurina mancante.