Caparezza torna a sorprendere i fan con un annuncio che piacerà a chi non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti del nuovo tour. Dopo aver svelato le date dei concerti per l’estate 2026, con i primi sold out a Bologna e Collegno (Torino), il rapper pugliese ha confermato una seconda data a Bologna l’8 luglio 2026. Non è escluso che vengano annunciati nuovi appuntamenti nei prossimi giorni.

Il 31 ottobre uscirà il nuovo album Orbit Orbit, pubblicato da BMG Italy e già disponibile in preorder, accompagnato da un fumetto.

Caparezza torna con l’album fumetto Orbit Orbit

Orbit Orbit è il nono disco in studio di Caparezza e nasce come colonna sonora di un fumetto sull’immaginazione e sulla rinnovata voglia di fare musica. L’artista ha raccontato di aver coronato un sogno d’infanzia, unendo la passione di sempre per i fumetti al suo percorso musicale.

In libreria e in fumetteria arriverà il volume edito da Sergio Bonelli Editore, un viaggio onirico realizzato con grandi firme e nuovi talenti delle strisce italiane, folle e scatenato ma allo stesso tempo intimo e personale.

Il fumetto sarà pubblicato dalla storica casa editrice che ha dato vita a personaggi cult come Tex, Dylan Dog e Nathan Never. La copertina è firmata da Matteo De Longis e sarà disponibile in due versioni: albo a colori da 240 pagine e volume cartonato da 256 pagine.

L’album uscirà in numerosi formati fisici speciali ( gli Space LP Box e Space CD Box con fumetto e gadget, le diverse edizioni in vinile colorato Idea Version, Flying Airstream, Planet Nostos e il classico CD digipack).

Sul fronte live, l’entusiasmo del pubblico si è già fatto sentire: le date di Bologna e Collegno sono andate subito sold out, spingendo l’artista e Live Nation ad annunciare una nuova data l’8 luglio 2026 a Bologna. Tutte le informazioni sui concerti sono disponibili sul sito ufficiale caparezza.com.

Di seguito le date del nuovo tour di Caparezza.

26 giugno – Roma, Rock in Roma;

27 giugno – Firenze, Florence Music Festival;

04 luglio – Mantova, Mantova Summer Festival;

07 luglio – Bologna, Sequoie Music Park (sold out);

08 luglio – Bologna, Sequoie Music Park (nuova data);

11 luglio – Collegno (Torino), Flowers Festival (sold out);

12 luglio – Padova, Sherwood Festival;

15 luglio – Milano, Parco della Musica di Milano;

17 luglio – Servigliano (Fermo), Nosound Fest;

18 luglio – Francavilla (Chieti), Shockwave Festival;

24 luglio – Genova, Balena Festival;

25 luglio – Cattolica (Rimini), Arena della Regina;

01 agosto – Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli;

05 agosto – Lecce, Oversound Music Festival;

07 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest;

08 agosto – Palermo, Dream Pop Festival;

12 agosto – Cinquale (Massa-Carrara), Vibes Summer Festival;

13 agosto – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto;

16 agosto – Majano (Udine), Festival di Majano;

22 agosto – Alghero (Sassari), Alguer Summer Festival;

04 settembre – Bari, Oversound Music Festival;

05 settembre – Caserta, Reggia di Caserta.

Quanto costano i biglietti dei concerti

I prezzi dei biglietti dei concerti di Caparezza, che si inseriscono all’interno di alcuni dei più prestigiosi festival dell’estate italiana, costano mediamente 50 euro – che arrivano a 60, 70 e 80 per il Pit, anche se i posti sotto palco sono già esauriti praticamente ovunque.