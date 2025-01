Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Anno dopo anno, la serie A insegue sempre più slot per le coppe europee. Ci si ritrova così a ragionare su quante squadre avranno la chance di qualificarsi, tra conteggi e risultati sul campo. Le casse delle società ringraziano e, stando agli ultimi tempi, anche i tifosi. Sembra infatti sia stata corretta la tendenza che ci voleva interessati più alla presenza iniziale (o quasi) che al cammino in toto. Dopo qualche finale disputata e persa e qualche coppa sollevata al cielo, ecco cosa potrebbe attenderci nella stagione 2025-26.

Serie A, squadre qualificate in Europa

L’Italia ha la certezza di sei squadre in Europa il prossimo anno. Si tratta di un numero minimo non sindacabile. Nella stagione 2025-26, dunque, ci saranno di certo quattro italiane in Champions League, così come una squadra nostrana in Europa League e un’altra in Conference.

1° posto – Champions League;

2° posto – Champions League;

3° posto – Champions League;

4° posto – Champions League;

5° posto – Europa League;

6° posto – Conference League.

Come avere 11 squadre in Europa

Il numero minimo di squadre italiane qualificate alle tre competizioni della Uefa può aumentare. Ciò dipende dai risultati ottenuti in Coppa, su scala nazionale ed europea. Nel primo caso parliamo ovviamente della Coppa Italia.

Sappiamo che la vincente di questa competizione ha un posto assicurato in Europa League. Allo stato attuale le favorite sono Milan, Roma, Inter, Lazio, Atalanta e Juventus, in ordine sparso. Empoli e Bologna hanno decisamente meno chance. Elevate le probabilità di veder sollevare la coppa a una compagine presente nelle prime sei posizione a fine stagione.

Ciò vuol dire che avremo due squadre in Europa League, probabilmente:

1° posto – Champions League;

2° posto – Champions League;

3° posto – Champions League;

4° posto – Champions League;

5° posto – Europa League;

6° posto – Europa League;

7° posto – Conference League.

In campo internazionale, invece, il discorso si complica un po’ e prevede alcuni specifici eventi. Sguardo rivolto alla Champions League, ora divenuta a 36 squadre. Quattro club in più, dunque, di cui due scelti dai campionati meglio posizionati nel ranking Uefa.

Ciò si traduce in un massimo di 7 squadre in Champions per singola federazione:

dal 1° al 4° posto in classifica;

5° posto garantito dal posizionamento nel ranking Uefa di stagione (attualmente l’Italia è seconda, dietro l’Inghilterra);

6° posto garantito dalla vittoria della Champions League;

7° posto garantito dalla vittoria dell’Europa League.

Da sette si potrebbe arrivare a ben undici squadre qualificate per il prossimo anno, ovvero più della metà dei club nella massima serie. Cosa occorre fare? Ecco gli incastri necessari:

vittoria della Coppa Italia da parte di una squadra già qualificata in Europa;

vittoria della Conference League.

A ciò si aggiungerebbero, poi, le canoniche qualificazioni da classifica per Europa e Conference League.

Quanto valgono le Coppe europee

Conference League (dati 2024-25):

qualificazione – 3,17 milioni di euro;

singola vittoria – 400.000 euro;

singolo pareggio – 133.000 euro;

prime 8 squadre della fase 1 – 400.000 euro;

seconde 8 squadre della fase 1 – 200.000 euro;

qualificazione agli spareggi degli ottavi – 200.000 euro;

qualificazione ottavi – 800.000 euro;

qualificazione quarti– 1,3 milioni di euro;

qualificazione semifinali – 2,5 milioni di euro;

qualificazioni finali – 4 milioni di euro;

vittoria – 3 milioni di euro.

Europa League (dati 2024-25):

qualificazione – 4,31 milioni di euro;

singola vittoria – 450.000 euro;

singolo pareggio – 150.000 euro;

prime otto qualificate all’eliminazione diretta – 600.000 euro;

seconde otto qualificate all’eliminazione diretta – 300.000 euro;

qualificazione agli spareggi – 300.000 euro;

qualificazione ottavi – 1,75 milioni di euro;

qualificazione quarti – 2,5 milioni di euro;

qualificazione semifinali – 4,2 milioni di euro;

qualificazione finale – 7 milioni di euro;

vittoria – 6 milioni di euro.

Champions League (dati 2024-25):