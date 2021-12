Nasce Crypto Smart Market: paghi in bitcoin il tuo shopping dai grandi brand

Il 31 ottobre 2008 Satoshi Nakamoto pubblico’ il manifesto del Bitcoin, descrivendo funzionamento e filosofia di una nuova “moneta virtuale peer-to-peer”.

Sono passati 13 anni ed oggi esistono oltre 14.368 criptovalute per una capitalizzazione complessiva che ha raggiunto circa $2,632,074,715,591, di cui il 62% del Market CAP di oggi è nelle mani di due sole criptovalute, bitcoin ed Ether, dove il primo ne detiene il 43,3% ed il secondo il 19,1% (Fonti: CoinMarketCap).

Di strada le criptomonete e il bitcoin, in particolare, ne hanno fatto tanta, sdoganando l’argomento anche tra il gotha della finanza e tra i rappresentanti degli Stati.

El Salvador, ad ottobre 2021, è stato il primo Stato ad approvare il bitcoin come moneta ufficiale ed è notizia di poche ore fa che il Governo del Paese sembra intenzionato a costruire una vera e propria città dei Bitcoin, dove non verranno applicate tasse su reddito, proprietà o plusvalenze.

Il Brasile potrebbe essere il secondo Paese Latam a legiferare in materia, visto che si è avviato l’iter legislativo di approvazione del disegno di legge che prevede di rendere le criptovalute un pagamento “ufficiale” nel Paese.

Tutti questi dati esemplificativi ci fanno comprendere che l’attenzione e la percezione della tematica relativa alle criptovalute si stia evolvendo positivamente impattando sull’uso quotidiano delle stesse, in particolare con una pervasività dei bitcoin.

Anche in Italia i Millennial e la Generazione Z sono sempre più vicini al mondo delle criptovalute, spinti ad investire in soluzioni più affini al loro modo di vivere, come le criptovalute e la blockchain, rispetto alle opzioni tradizionali di investimento.

Questa sensibilità al fenomeno cripto da parte delle nuove generazioni innesca nel nostro Paese la nascita di Exchange Made in Italy, per consentire le transazioni e lo scambio criptomonete/fiat, in tutta sicurezza, ma non solo. Il go-to-market strategy, in certi casi, prevede anche l’offerta di servizi particolari, disegnati tenendo conto delle esperienze che l’utente ha già fatto proprie in termini di usability, aggiungendo, però, innovazione e soprattutto la possibilita’ di iniziare ad acquisire dimestichezza con le transazioni in cripto.

Utilizzare valute virtuali nell’economia reale in modo totalmente sicuro e trasparente è la principale novità di Crypto Smart Market, il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa.

Crypto Smart Market è stato realizzato da Crypto Smart, Exchange company italiana, fondata dagli imprenditori umbri Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi. L’innovativa applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute.

Crypto Smart Market funziona attraverso delle gift card digitali.

Accedendo al sito cryptosmart.it, nella sezione Market, è possibile acquistare le gift card dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione.

L’utente, dopo essersi registrato, ha la possibilita’ di scegliere tra tantissimi brand, da individuare, per velocizzare la ricerca, anche attraverso categorie merceologiche.

Tra i brand in evidenza citiamo OVS, Coin, GameStop, volagratis, Brico io, Alpitour, Nike, Hotelgift, H&M, Pam Panorama, Gioielli DOP, Carrefour, Tamoil, Unieuro, Q8, Zalando, Trenitalia e Ikea.

Dopo aver selezionato il brand e il valore della gift card digitale desiderato tra quelli disponibili si inserisce il numero di telefono e si effettua il pagamento in bitcoin.

Il codice (PIN) di utilizzo della gift card verrà inviato via SMS al beneficiario, che può subito iniziare ad acquistare ciò che desidera, sia online, che in migliaia di punti vendita dei grandi brand.

Visto l’approssimarsi del Natale e comunque in occasione di qualunque ricorrenza vi è la possibilità di regalare una gift card digitale del valore che si preferisce. Una volta confermata la propria scelta, basterà inserire il numero di telefono del beneficiario della gift card digitale e il beneficiario riceverà l’SMS con il codice (PIN) di utilizzo della stessa card.

Entro 24h dalla ricezione dell’SMS la gift card digitale sarà attiva e sarà possibile iniziare ad acquistare ciò che si desidera sia online che nei punti vendita dei brand, partner di Crypto Smart.

La gift card digitale può essere spendibile sia in un’unica soluzione, che in più occasioni fino all’esaurimento del credito.

“Abbiamo voluto creare un servizio che possa rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni – ha affermato Alessandro Ronchi, Fondatore di Crypto Smart – Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità in uno strumento ancora poco conosciuto e su cui molti nutrono ancora perplessità”.

Crypto Smart offre la possibilità di comprare, vendere e detenere le principali criptovalute e asset digitali in massima sicurezza e trasparenza, distinguendosi per essere un servizio adatto anche a non addetti ai lavori e in generale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle criptovalute per la prima volta.

In collaborazione con Crypto Smart