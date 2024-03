Fonte: 123rf Bitcoin scende leggermente di valore

Il mercato delle criptovalute ha vissuto un’improvvisa esplosione di volatilità martedì 12 marzo 2024, con il prezzo del Bitcoin che ha raggiunto nuovi massimi storici sopra i 73.000 dollari, solo per poi scivolare improvvisamente di quasi il 6%. Anche se Bitcoin ha rapidamente recuperato parte delle perdite, il calo ha portato a una liquidazione di oltre 360 milioni di dollari di posizioni in derivati con leva finanziaria in tutte le attività digitali.

Una discesa che ha colpito le altre altcoin

Mentre Bitcoin ha registrato un calo del 2% nelle ultime 24 ore, le altcoin sono state colpite ancora più duramente, con Ether, Ripple, Dogecoin e Litecoin che hanno registrato perdite tra il 6% e l’8%. Tuttavia, il token nativo di Avalanche è stato l’unico a registrare un notevole guadagno, aumentando del 15% in un giorno.

Secondo i dati di CoinGlass, la volatilità ha cancellato scommesse lunghe sull’aumento dei prezzi in criptovalute, causando la perdita di oltre 360 milioni di dollari in posizioni di derivati, principalmente concentrate sulle suddette scommesse.

Gli analisti di Matrixport hanno notato una divergenza tra i prezzi elevati del Bitcoin e l’indice di forza relativa (Rsi) in calo, indicando la possibilità di un periodo di consolidamento dopo la recente ascesa. Tuttavia, ritengono che il mercato rialzista abbia ancora potenziale, con il livello di supporto chiave di Bitcoin attorno ai 69.000 dollari.

Anche se l’inflazione negli Stati Uniti a febbraio è stata più alta del previsto, con un aumento del 3,2% dell’indice dei prezzi al consumo, gli analisti di Nansen.ai ritengono che ciò non influenzerà significativamente il mercato delle criptovalute nelle prossime settimane. Secondo loro, c’è ancora troppo slancio rialzista nel settore delle criptovalute per una vendita significativa, nonostante le preoccupazioni sull’inflazione possano ridurre le aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Quanti Bitcoin rimangono?

Abbiamo imparato a conoscere la regola d’oro di Bitcoin: ci saranno sempre e solo 21 milioni di monete. Eppure, questa affermazione, per quanto accurata possa sembrare, nasconde una verità più profonda: la vera fornitura di Bitcoin potrebbe essere molto meno di quanto pensiamo.

Con oltre 19,6 milioni di bitcoin già estratti, la corsa per assicurarsi un pezzo di questa sovranità digitale è diventata più frenetica che mai. Per apprezzare appieno il valore di Bitcoin, dobbiamo considerare non solo la quantità di monete estratte, ma anche quelle perse irreversibilmente. Si stima che quasi il 7% dell’offerta totale di Bitcoin sia diventato inaccessibile nel corso degli anni, sia per monete associate a Satoshi Nakamoto che per quelle perdute dagli investitori.

Il fatto che una parte significativa della fornitura di Bitcoin sia ormai irrecuperabile cambia radicalmente il panorama. Ciò significa che, anziché 21 milioni, potremmo trovarci ad affrontare una fornitura effettiva di meno di 16,8 milioni di Bitcoin disponibili sul mercato.

E questa è solo una parte dell’equazione. Molti investitori, come Michael Saylor di MicroStrategy, hanno dichiarato apertamente di non avere alcuna intenzione di vendere i loro bitcoin, rendendo una parte ancora maggiore della fornitura virtualmente inaccessibile.

Questa crescente tendenza all’accumulo a lungo termine porta a un’ulteriore contrazione dell’offerta effettiva di Bitcoin sul mercato. La combinazione di monete perse e di investitori determinati a conservare le proprie partecipazioni riduce significativamente la quantità di Bitcoin disponibili per il trading.

Quindi, mentre ci avviciniamo sempre di più al raggiungimento del tetto massimo di 21 milioni, diventa sempre più evidente che l’offerta reale di Bitcoin è molto più scarsa di quanto siamo stati portati a credere. Questo non solo ha un impatto sulla percezione del valore di Bitcoin, ma anche sull’intera dinamica di mercato.