Fonte: 123RF WhatsApp, doppio account con lo stesso telefono

WhatsApp raddoppia: “Presto si potranno avere due account WhatsApp su un unico telefono all’interno dell’app”, come ha recentemente annunciato Mark Zuckerberg con un messaggio postato via Facebook. In sostanza gli utenti potranno configurare la app per ricevere messaggi, chiamate e videochiamate da due numeri di telefono diversi sullo stesso smartphone.

WhatsApp: doppio account su un unico telefono

La funzionalità al momento è riservata a molti, ma non a tutti: il primo rilascio è destinato ai soli utenti Android. L’opzione è disponibile, anche in Italia, per chi utilizzi WhatsApp in versione beta. Come ha annunciato il papà di Meta, “nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi” verrà estesa progressivamente a tutti.

Attivare l’opzione è semplice: dopo avere aperto WhatsApp è necessario visitare il menu cliccando sui i 3 puntini in alto a destra. Poi bisogna andare nelle impostazioni e cliccare la propria immagine profilo. Poi occorre cliccare aggiungi account e inserire il secondo numero di telefono. Viene dunque rilasciato un codice univoco, che va inserito, e il gioco è fatto. Passare da un account all’altro è piuttosto semplice e intuitivo.

L’opzione è particolarmente utile, ad esempio, per chi abbia un numero per il lavoro e un numero privato ed è costretto a portarsi appresso due telefoni.

Almeno per il momento non è possibile attivare WhatsApp su due smartphone contemporaneamente sullo stesso numero di telefono. Il telefono da cui si è aggiunto il secondo numero verrà scollegato automaticamente dall’account.

La piccola rivoluzione di WhatsApp manderà in soffitta tutti i metodi precedenti con i quali gli utenti potevano avere il doppio numero sulla stessa app: alcuni produttori Android offrono la possibilità di “clonare” l’app mentre chi utilizza un iPhone può passare dall’app base a WhatsApp Business.

Nell’annuncio che presenta la nuova funzionalità viene specificato che occorre avere uno smartphone dotato di funzionalità dual Sim (o Sim ed eSim). Ma la redazione di Smartworld fa sapere di essere riuscita ad attivare due account su un telefono privo di Sim “semplicemente collegando i due account come complementari”. Al momento non è noto se si tratti di un bug della versione beta che verrà risolto in futuro o se le cose sono destinate a rimanere così.

Come diventare beta tester di WhatsApp

Come anticipato, la funzionalità verrà estesa a tutti nel prossimo futuro. Ma chi volesse usufruirne subito deve dotarsi di un cellulare Android. È possibile aderire al programma beta andando sulla pagina di WhatsApp dell’app nel Play Store. Scorrendo in basso è possibile trovare la richiesta per partecipare al programma beta.

Altre novità WhatsApp 2023

Negli ultimi tempi sono diverse le novità rilasciate dall’app di messaggistica istantanea: le più interessanti sono i canali WhatsApp, i videomessaggi istantanei, la possibilità di scrivere ai numeri sconosciuti e la facoltà di modificare i messaggi già inviati.