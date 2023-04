Voli lowcost, è rivoluzione: viaggi illimitati con un abbonamento

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

L’idea di un abbonamento per viaggi lowcost è un’assoluta novità in Europa. Un terreno inesplorato che vede Wizz Air come il primo vettore “avventuriero” ad aver deciso di sperimentare questa formula.

Un’incredibile opportunità soprattutto per i passeggeri italiani, privilegiati nel potersi approcciare a questo nuovo modo di viaggiare in maniera libera ed economica. Chi può dirlo, ciò che oggi è una curiosità che fa il giro del web, ben presto potrebbe trasformarsi nella norma dei viaggi lowcost.

Wizz Air: abbonamento viaggi

Chi pensava che i viaggi lowcost fossero ormai destinati a trasformarsi in un lontano ricordo, dovrà ricredersi. Il settore non è morto ma sta provando a cambiare pelle. Sotto quest’aspetto è sorprendente il lavoro di Wizz Air, che ha annunciato l’avvio di un esperimento in Europa, che prevede viaggi a scelta dietro il pagamento di un abbonamento mensile.

Una notizia particolarmente intrigante per il pubblico italiano, dal momento che questa prima fase è limitata alle rotte nostrane e polacche. Nello specifico la compagnia aerea ha spiegato come saranno coinvolte in questo iniziale abbonamento test le rotte domestiche in Italia e le rotte internazionali da e per la Polonia.

Si tratta soltanto di una fase pilota, che aiuterà il vettore a comprendere le reali potenzialità del progetto ma, non è un caso, l’annuncio è giunto a ridosso della stagione estiva. Nel 2023 muoversi alla scoperta delle bellezze d’Italia potrebbe essere molto più economico di quanto si pensi.

Abbonamento lowcost: quattro formule

Il progetto è stato rinominato Wizz MultiPass e si tratta di un abbonamento per voli lowcost della durata di sei mesi. Chiunque decida di sottoscriverlo sarà chiamato a provvedere a sei pagamenti mensili fissi, consentendo di ottenere un biglietto di sola andata, o di andata e ritorno, al mese.

Wizz Multipass sarà attivo a partire da maggio 2023 ma per il momento non sono stati annunciati i prezzi del servizio. Ciò che sappiamo, però, è che sono previsti quattro piani differenti per l’abbonamento, così da venire incontro alle esigenze di tutti i tipi di viaggiatori.

C’è l’opzione biglietto, semplice e senza aggiunte particolari, che di fatto dà diritto alla formula basic, salendo a bordo con il solo bagaglio a mano di piccole dimensioni, da riporre al di sotto del sediolino posto dinanzi a sé. In alternativa c’è la formula biglietto più Wizz priority, che garantisce check-in e imbarco prioritari, oltre all’imbarco di un piccolo bagaglio e un trolley da cappelliera da massimo 10 kg. Chi ha bisogno di un bagaglio più grande potrà invece approfittare della formula con ticket più valigia da massimo 20 kg da riporre in stiva. L’ultima opzione, infine, è il cosiddetto pacchetto completo, che comprende tutti i servizi elencati.

Wizz MultiPass: come funziona

Scegliere un’opzione di Wizz MultiPass non vuol dire non poter aggiungere a piacimento i servizi desiderati in un secondo momento, dietro pagamento ovviamente. Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento lowcost, tutti i passeggeri potranno prenotare un volo dopo cinque giorni.

Ciò vuol dire che si potrà volare a partire dal sei giugno, se Wizz Multipass è stato attivato l’1 del mese. Ciò vale per i successivi 30 o 31 giorni. L’abbonamento si rinnoverà automaticamente ogni primo giorno del mese, per un totale di sei volte. La compagnia ricorda inoltre come sia consentito prenotare last minute ma solo fino a 5 giorni prima della partenza dei voli.

Il grande vantaggio di questo servizio è rappresentato sia per chi viaggia di frequente che per chi ha modo di andare in vacanza unicamente in alta stagione. In queste fasce, infatti, decisamente più care rispetto al resto dell’anno, approfittare di un prezzo fisso potrebbe rivelarsi una manna dal cielo.