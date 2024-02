Ripartono nel 2024 i voli con destinazione a sorpresa Wizz Air, la compagnia noleggerà un aereo per una destinazione sconosciuta questo marzo. Ma quali sono le regole per partecipare?

Fonte: 123RF Partono i primi voli con destinazione a sorpresa Wizz Air

Nell’ambito della campagna #LetsGetLostwithWIZZ, ripartono nel 2024 i voli con destinazione a sorpresa Wizz Air. La compagnia low cost noleggerà un aereo per una destinazione sconosciuta questo marzo.

I partecipanti al concorso e in cerca di avventura avranno la possibilità di vincere un viaggio tutto incluso in un posto molto ambito.

Voli con destinazione a sorpresa, come funziona il concorso Wizz Air

Il concorso Wizz Air, per ora avviato in Inghilterra, offre la possibilità di vincere un viaggio verso una destinazione misteriosa a ben 35 fortunati vincitori, per una vacanza di 4 giorni, tutto compreso.

Il primo volo 2024 partirà da Londra Gatwick giovedì 7 marzo verso la destinazione sconosciuta e il programma, annunciato con un comunicato stampa dalla compagnia aerea, prevede “quattro giorni ricco di divertimento, comprese attività culturali, culinarie e avventurose”.

Ai partecipanti (nonché vincitori) verranno dati maggiori informazioni, comprese quelle relative all’abbigliamento da portare, poco prima della partenza.

“Alla domanda su caftani e costumi da bagno o attrezzatura da neve e scarponi da trekking verrà data risposta prima della partenza, e ai vincitori verrà solo detto quale clima mettere in valigia per alcuni giorni prima del viaggio”, si legge nella nota Wizz Air del 15 febbraio. “Nessun altro indizio verrà rivelato fino all’atterraggio nella posizione sconosciuta”, viene poi aggiunto.

Come vincere un volo con destinazione a sorpresa Wizz Air tutto incluso: le regole

Per avere la possibilità di vincere un posto sull’aereo, i residenti nel Regno Unito possono visitare il profilo Instagram di Wizz Air (@wizzair) e seguire le istruzioni del video pubblicato sulla pagina ufficiale il 15 febbraio. Le iscrizioni chiuderanno il 22 febbraio 2024 alle ore 00.01.

I selezionati, verranno contattati tramite Instagram e, inoltre, non dovranno partire da soli ma potranno portare una persona con loro. Per ora, quindi, il concorso non è aperto ai residenti in Italia o in altri Paesi. Questo però è il primo viaggio con destinazione a sorpresa di Wizz Air organizzato nel 2024, ma – va detto – non il primo in assoluto. Già nel 2023 infatti la compagnia aveva lanciato un’iniziativa simile che aveva coinvolto anche l’Italia, per cui non è escluso che questo accada anche nel 2024.

L’anno scorso, per esempio, i vincitori italiani del volo a sorpresa sono partiti da Venezia. Le uniche indicazioni date ai viaggiatori in quel caso è che sarebbero atterrati in un posto dove le temperature massime sarebbero state di 26 gradi e quelle minime 16 (quindi un posto caldo). Il volo è durato circa sei ore – durante le quali nulla è stato aggiunto ancora sulla destinazione – e alla fine è atterrato in Arabia Saudita.

Quale potrebbe essere la destinazione?

Pur non sapendo con certezza la destinazione del viaggio, sappiamo che Wizz Air vola verso più di 70 destinazioni dal Regno Unito. L’anno scorso, le destinazioni più popolari per gli inglesi includevano Marocco, Cipro, Grecia, Turchia e Spagna, insieme a molte altre destinazioni fuori dai sentieri battuti che si sono rivelate popolari tra i giovani viaggiatori e le famiglie. La compagnia quindi potrebbe optare per una di queste o stupire completamente i vincitori del concorso.

Marion Geoffroy, amministratore delegato di Wizz Air nel Regno Unito, ha dichiarato: “Amiamo connettere i nostri passeggeri con nuovi paesi, consentendo loro di incontrare nuove persone e provare nuove esperienze. Prendere un volo per una destinazione sconosciuta è un’opportunità irripetibile e siamo lieti di poterla offrire ai fortunati vincitori qui nel Regno Unito! Let’s Get Lost è il nostro modo di dire ‘grazie’ ai nostri passeggeri britannici e speriamo di continuare a servirli mentre viaggiano per il mondo e creano nuovi ricordi”.