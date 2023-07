Come ottenere il bonus zanzariere nel 2023

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus barriere architettoniche (di cui abbiamo parlato qui), ci sono novità anche per quanto riguarda il contributo per l’installazione di zanzariere nel 2023.

Il cosiddetto bonus zanzariere è stato infatti prorogato, ma per usufruire dell’agevolazione bisognerà rispettare una serie di requisiti. Ecco quali.

Cos’è e quanto vale il bonus zanzariere 2023

Il bonus per l’installazione di barriere anti-insetti in casa rientra nella gamma di ecobonus per l’efficientamento energetico. Logico dunque come l’accesso all’agevolazione sia vincolato al rispetto della normativa Ue in materia di sicurezza degli immobili e dei giusti parametri di oscuramento: le zanzariere fungono infatti anche da schermature solari, anch’esse soggette all’Ecobonus. Proprio per questa proprietà “oscurante”, l’obiettivo del Governo è quello di disincentivare l’uso dell’aria condizionata e ridurre così consumi energetici delle abitazioni.

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef o Ires del 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2023. Per poterne usufruire, i contribuenti dovranno acquistare una zanzariera che faccia dunque anche da “schermo solare”, attenuando i raggi solari così da contribuire a mantenere stabile la temperatura dentro casa (qui abbiamo parlato di tutte le novità sul Bonus mobili). Il limite massimo di spesa è stabilito in 60mila euro, che vengono rimborsati con 10 quote annuali di pari importo (qui trovate tutti i bonus che si possono recuperare dal modello 730).

I requisiti per ottenere il bonus

Il prodotto dovrà essere provvisto di certificazione CE di conformità agli standard di salute e sicurezza dell’Unione europea e presentare un valore di schermatura solare Gtot superiore a 0,35. Nel calcolo va considerato anche il vetro della finestra o della porta-finestra che, in caso di necessità, va sostituito per rientrare nei parametri.

Per ottenere il bonus, infine, occorre rispettare tre condizioni principali per quanto riguarda l’installazione delle zanzariere, le quali dovranno:

essere montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri esposte (escluse dunque quelle mobili, magnetiche e affini);

essere fissate in modo stabile all’esterno della finestra, all’interno o integrate nell’infisso e devono essere regolabili;

essere nuove installazioni, quindi montate dove prima non c’erano e non riparando o in sostituzione di quelle vecchie.

Nelle spese detraibili rientrano anche l’installazione, la rimozione di eventuali sistemi preesistenti e altre opere accessorie, compreso l’onorario del professionista che si occupa dell’eventuale pratica Enea. Il bonus può essere richiesto su lavori eseguiti su singole unità immobiliari catalogati come ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e manutenzione straordinaria.

Come fare domanda per il bonus zanzariere

Per fare richiesta del bonus zanzariere 2023 si deve inoltrare una comunicazione online all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), unitamente alla scheda descrittiva dell’intervento, allegando i documenti seguenti:

fatture di acquisto delle zanzariere e delle tende da sole, se integrate;

ricevute del bonifico effettuato per il pagamento dei dispositivi e delle relative installazioni;

certificazione della conformità delle zanzariere e delle tende da sole ai requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa;

dichiarazione del tecnico che attesti la conformità degli interventi alle norme vigenti;

copia della comunicazione all’Enea, da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti (ad esempio, copia del rogito notarile o del contratto di affitto).

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile ottenere direttamente lo sconto in fattura, per effetto del cosiddetto Decreto “blocca crediti” (DL 11/2023). Il bonus può essere richiesto entro 90 giorni dall’installazione di un sistema di schermatura solare e per insetti. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2023.