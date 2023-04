Sai che puoi ancora chiedere questi Bonus?

Arrivati ad aprile, sono molti i bonus ancora attivi nel 2023. La lista dei contributi di cui può approfittare il consumatore nell’anno in corso è lunga e copre diversi ambiti, come i bonus a favore delle famiglie o quelli per una casa green e la ristrutturazione. Molte misure sono state prorogate, altre confermate oppure istituite ex novo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I bonus 2023 a favore delle famiglie

Per le famiglie è previsto un interessante pacchetto di bonus. Una novità del 2023 è la carta risparmio spesa. Si tratta di una sorta di buono pasto che i Comuni daranno alle famiglie con Isee non superiore ai 15mila euro. La carta deve essere utilizzata solo per acquistare i beni di prima necessità, specie quelli alimentari. Sempre a favore delle famiglie in difficoltà, è stato introdotto il reddito alimentare 2023 per coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta e per combattere lo spreco di cibo. L’obiettivo è quello di erogare pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti, che altrimenti verrebbero buttati.

È stato prorogato il bonus cultura per i neo-diciottenni, ma con delle novità. Prevede due nuovi buoni cumulabili da 500 euro ciascuno: la Carta cultura giovani è destinata ai giovani appartenenti a famiglie con Isee sotto i 35mila euro, mentre la Carta Merito si rivolge agli studenti diplomati con il massimo dei voti. Il bonus cultura e merito è valido solo per i nati 2005. Non sono previsti cambiamenti per i nati nel 2004, che continueranno a percepire il bonus cultura nella sua precedente versione. Resta attivo il servizio 18app per i ragazzi, che hanno già compiuto 18 anni nel 2022.

Anche il bonus psicologo è stato confermato e rifinanziato per l’anno 2023, con l’introduzione di una grande novità. La nuova soglia sale a 1.500 euro, a differenza del precedente limite massimo di 600, ed è destinata a coloro in possesso di Isee inferiore a 50mila euro. Per accedere al Bonus Psicologo, è necessario fare domanda all’INPS, che redige le graduatorie in base all’ISEE e all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Anche nel 2023, poi, è disponibile il bonus trasporti: consiste in un buono che può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, fino a un massimo di 60 euro per ciascun beneficiario. Il buono serve a coprire un acquisto fatto entro il 31 dicembre 2023. Sono compresi gli abbonamenti annuali, mensili o relativi a più mensilità, per il trasporto pubblico locale o ferroviario nazionale. L’unico requisito da rispettare è il reddito, che non deve superare i ventimila euro nell’anno 2022.

Sempre legato all’Isee è ancora attivo il bonus sociale bollette: dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 il bonus sociale luce e gas, l’agevolazione che riduce i costi delle utenze domestiche per la fornitura di gas ed elettricità. Si rivolge a chi ha un Isee non superiore a 15mila euro. È stata la legge di Bilancio 2023 a innalzare fino a questa soglia il tetto Isee, inizialmente a 12mila euro. Un’estensione dei requisiti reddituali che, di fatto, fa crescere il numero dei beneficiari.

Sempre legato all’Isee anche l’Assegno Unico Universale per i figli a carico. Il sussidio economico in favore di chi ha figli, che viene erogato dal 7° mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età del figlio. L’assegno varia da un minimo di € 50/mese a un massimo di € 175/mese per ogni figlio minorenne a carico. Gli importi diminuiscono per i figli a carico di età tra i 18 e i 21 anni, da un minimo di € 25/mese a un massimo di € 85/mese.

C’è poi il bonus caldaia, un contributo statale che potrà essere richiesto non solo dai proprietari di immobili, ma anche da tutti coloro i quali hanno un diritto reale immobiliare sugli stessi. Non sono richiesti, inoltre, limiti relativi all’Isee del richiedente.

Bonus 2023, le misure a favore di una casa green e della ristrutturazione

Non si può affrontare questo tema senza prima analizzare il Superbonus 2023, conosciuto anche come Superbonus 90%. Si tratta di una forma di agevolazione, che ha sostituito l’Ecobonus 110%. Le principali novità possono essere riassunte in due punti:

la detrazione applicabile al Superbonus passa dal 110% al 90% e andrà gradualmente a scalare nei prossimi anni (70% nel 2024 e 65% nel 2025);

l’applicazione della cessione del credito non è più prevista, se non per i lavori già in corso

Il Superbonus 90% ha subito delle modifiche sia per gli edifici unifamiliari, che per i condomini. Nel primo caso, i requisiti per accedere all’agevolazione sono che l’unità immobiliare dev’essere usata come abitazione principale, avere un reddito complessivo che non supera i 15mila euro e godere di un reale diritto di godimento, come nuda proprietà, usufrutto e simili. Per i condomini c’è ora l’obbligo di realizzare un isolamento termico di almeno il 25% delle superfici, installare pompe di calore moderne e migliorare la sicurezza antisismica.

Per chi ha meno di 36 anni, sarà possibile continuare a risparmiare sull’acquisto di casa, usufruendo di una proroga dedicata. L’agevolazione “bonus prima casa under 36” prevede l’esonero dal pagamento di alcune imposte al momento dell’acquisto, come l’esenzione dall’imposta di registro, la cancellazione delle imposte di bollo e dei tributi catastali speciali e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. Il bonus spetta a chi ancora non ha compiuto 36 anni nell’anno del rogito e ha un Isee inferiore a 40mila euro.

È prevista anche l’opportunità di risparmiare sull’acquisto della tua prima casa, grazie al bonus per l’acquisto di una casa green. L’agevolazione consente di accedere a una detrazione del 50% alle persone che acquistano un’abitazione di classe energetica A o B, direttamente dal costruttore.

Un’altra interessante opportunità per i giovani è il bonus affitti, che si rivolge solo a giovani di età compresa tra 20 fino ai 31 anni di età non compiuti. Inoltre, sono previsti altri requisiti fondamentali: il reddito complessivo annuo non superiore a 15.493,71 euro, l’intera unità immobiliare o porzione di essa sarà adibita a propria abitazione principale e l’immobile non deve essere di proprietà dei genitori del giovane. Il bonus prevede una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale.

La legge di Bilancio ha confermato poi il bonus infissi riguardante gli interventi edilizi da effettuare per l’efficientamento del proprio appartamento o dell’edificio. In caso di ristrutturazione, il bonus prevede una detrazione fiscale pari al 50% per tutte le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023, un limite di spesa di 96mila euro e suddivisione della detrazione in 10 quote annuali dello stesso importo.

Infine, anche il bonus mobili gioca un ruolo importante, solo per i proprietari di un immobile oggetto di ristrutturazione. Permette, infatti, una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con una soglia di spesa di 8mila euro, anziché i 10mila dello scorso anno.