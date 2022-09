Rivoluzione benzina, così Google Maps ci fa risparmiare

Ridurre le emissioni delle autovetture fa bene all’ambiente e al portafogli. Con l’aggravarsi della crisi energetica, scatenata dalla guerra russo-ucraina, e i prezzi ai distributori schizzati alle stelle (qui spieghiamo perché il diesel costa più della benzina), sono aumentate anche le iniziative volte al risparmio di carburante. Una di queste è stata intrapresa da Google, che ha da poco introdotto in Europa una nuova funzionalità all’interno di Maps molto vantaggiosa per chi si mette al volante.

Come si può risparmiare benzina usando Google Maps

Il celeberrimo motore di ricerca ha lanciato una nuova funzione che consente di seguire percorsi green, studiati cioè per tagliare emissioni nocive e consumi (e intanto in Europa crescono le zone a basse emissioni, ma fa eccezione l’Italia). Non si tratta di una novità assoluta: il servizio era infatti già stato avviato nel 2021 in Stati Uniti e Canada, per poi essere testato anche in Germania. Secondo Google, dalla loro introduzione i percorsi ecosostenibili hanno consentito il taglio di mezzo milione di tonnellate di CO2 e gas serra. Una quantità enorme, corrispondente alla “scomparsa” dalla strada di 100mila automobili.

Per utilizzare la nuova funzione l’utente dovrà muoversi su passi che già conosce: dopo aver selezionato punto di partenza e di arrivo su Google Maps, dovrà cliccare su “Percorso”. Toccando in alto a destra il tasto “…” accederà a un menu dal quale occorre selezionare “Opzioni percorso”. In questa sezione basterà puntare il dito sull’opzione “Scegli percorsi a minor consumo di carburante” e il gioco è fatto.

La funzione è già disponibile?

L’opzione “verde” di Maps dovrebbe essere già attiva sulla maggior parte dei dispositivi. Google ha già annunciato l’inizio dell’implementazione della nuova funzione in 40 Paesi europei, tra cui l’Italia. I modelli informativi su cui si basa sono detti di machine learning.

Molti utenti segnalano che, in gran parte dei casi, il percorso più ecosostenibile corrisponde anche a quello più veloce. Non è però raro che venga suggerita una tratta più lunga, ma scorrevole e senza code. Il segno visivo di essere sulla strada giusta – è il caso di dirlo – è dato dall’icona di una foglia. A beneficio dell’utente ci sarà anche un dettaglio che mostra i vantaggi del percorso consigliato rispetto ad altri.

Opzione personalizzabile

Oltre ad attivare e disattivare la funzione, il conducente potrà migliorare la customizzazione inserendo nei dati il tipo di motore della propria automobile. Si può scegliere tra: benzina, diesel, elettrico o ibrido. L’itinerario consigliato viene regolato in base alle caratteristiche del percorso in rapporto al motore selezionato. L’algoritmo calcolerà dunque anche variabili come, ad esempio nel caso dei motori diesel, la maggiore efficienza a velocità sostenute. Come specifica il colosso del web in un comunicato, i veicoli ibridi ed elettrici registrano invece “prestazioni migliori nel traffico discontinuo”.

Tale calcolo “personalizzato” è reso possibile grazie all’utilizzo da parte di Google delle informazioni sui consumi pubblicati dall’Agenzia europea per l’ambiente e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Il tutto unito ai dati raccolti nel corso degli anni attraverso l’impiego di Google Maps da parte di milioni e milioni di persone in giro per il mondo.