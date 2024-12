Alphabet (Google) annuncia una svolta nel cloud computing e vola a Wall Street

Fonte: ANSA Google ha annunciato la rivoluzione del chip Willow basato sull'informatica quantistica

Alphabet, la società madre di Google ha annunciato ieri l’introduzione di un nuovo chip chiamato Willow, che ha risolto in cinque minuti un complesso problema informatico che richiederebbe ad un computer tradizionale un’eternità. La big tecnologica statunitense ha definito il chip una “svolta” e le sue azioni sono volate a Wall Street.

L’informatica quantistica: cosa è e quali sono i vantaggi

Un calcolatore quantistico è un computer che utilizza le leggi della fisica e della meccanica quantistica per effettuare operazioni sui dati, non il calcolo binario come i computer tradizionali, ed usa metodi come la sovrapposizione degli stati e l’entanglement per raggiungere velocità elevatissime nei calcoli complessi. Gli elementi costitutivi dei computer quantistici, conosciuti come “qubit”, raggiungono velocità impensabili, ma presentano dei difetti, perché sono soggetti a errori e questo rende i computer quantistici poco affidabili.

Le aziende tecnologiche stanno cavalcando la corsa per l’informatica quantistica, con l’obiettivo di raggiungere velocità sempre più elevate rispetto ai tradizionali computer al silicio.

All’inizio di quest’anno, anche Microsoft e Quantinuum hanno annunciato di aver compiuto un passo fondamentale nel rendere i computer quantistici una realtà commerciale rendendoli più affidabili. E, ora, anche Google ha asserito che, con il chip Willow, è riuscita ad abbattere i tassi di errore man mano che il numero di qubit aumenta e che può correggere gli errori in tempo reale.

Wall Street ha brindato con Alphabet

Le azioni della società madre di Google, Alphabet, sono balzate di oltre il 5% ieri a Wall Street, attestandosi su un prezzo di 185 dollari. Da inizio anno il titolo evidenzia un guadagno del 32% sostanzialmente in linea con quella del Nasdaq.

Secondo i dati di LSEG, le azioni della società vengono scambiate a un rapporto P/E a termine di 12 mesi di 19,58, inferiore a quello dei competitor.

I giudizi degli analisti

Nella giornata di ieri, Bank of America ha mantenuto una raccomandazione Buy su Alphabet, confermando un target price di 210 dollari, che implica un potenziale upside del 13% rispetto all’attuale quotazione del titolo. Anche gli analisti di Baird hanno espresso un giudizio Outperform sul titolo, indicando un prezzo obiettivo di 205 dollari dopo l’annuncio di questa importante innovazione.