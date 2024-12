Fonte: iStock Natale, rincari fino al 300% in alcuni settori

Dal costo degli addobbi al pranzo di Natale, passando per regali, trasporti, assicurazioni viaggio, alloggi e skipass, fino ai prestiti per le vacanze: il Natale 2024 sarà segnato da un’impennata dei prezzi. Secondo un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo, alcune voci di spesa subiranno aumenti fino al 300%.

Tra addobbi e cena di Natale, quanto si spenderà quest’anno

L’indagine, condotta dall’istituto di ricerca Emg Different, stima che gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro solo per i regali natalizi, con una spesa media pro capite di 256 euro.

Anche decorare l’albero di Natale costerà di più. Consumerismo No Profit rileva che, nel 2023, la spesa media per albero, luci e addobbi era di circa 233 euro, mentre nel 2024 salirà a 270 euro. Per il pranzo o il cenone, gli italiani prevedono di spendere in media 83 euro, portando la spesa complessiva a oltre 3,5 miliardi di euro.

E con le attuali tariffe del mercato libero, questo inverno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.190 euro in bollette del gas. La brutta notizia è che, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, il dato risulta in aumento del 4% rispetto all’ultima rilevazione di ottobre 2024.

Benzina e carburanti in calo

Tra Natale e Capodanno, saranno circa 11,5 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza con almeno una notte di pernottamento, per una spesa media di 335 euro a persona, pari a un totale di quasi 4 miliardi di euro. Tuttavia, il caro trasporti rappresenta una delle principali criticità di queste festività. Secondo l’indagine, oltre 7,5 milioni di italiani utilizzeranno l’auto per le vacanze natalizie, percorrendo in media 575 km. Ma quanto costerà il viaggio in termini di carburante?

I dati più recenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiornati a ottobre 2024, indicano che i prezzi medi di benzina e diesel si attestano entrambi a 1,76 €/l, in calo rispetto ai mesi estivi e allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, chi viaggia in autostrada dovrà fare i conti con tariffe sensibilmente più elevate rispetto alla media nazionale. Per un tragitto di 575 km, il costo stimato per il carburante si aggira intorno ai 70 euro, sia per i veicoli a benzina che per quelli diesel.

Come si sposteranno gli italiani in queste vacanze invernali

I voli per il periodo natalizio registrano aumenti medi tra il 15% e il 20%, mentre le tariffe ferroviarie crescono in modo generalizzato su tutte le tratte, con rincari che possono raggiungere il 300% rispetto alla media annuale. Il record di quest’anno spetta alla tratta Milano-Reggio Calabria con Trenitalia: il 20 dicembre il costo del biglietto arriva a 345 euro, con un cambio a Roma e 9 ore e 26 minuti di viaggio.

Anche i traghetti per le isole più richieste, come Sicilia, Sardegna e le isole minori, vedono un incremento dei prezzi compreso tra il 10% e il 20% rispetto allo scorso anno. Gli skipass, negli ultimi tre anni, hanno subito aumenti fino al 30%, mentre il costo medio di una camera d’hotel è salito dell’8,1%, raggiungendo oggi i 151,47 euro. Le agenzie di viaggi confermano un incremento medio del 20% sui pacchetti turistici. Tra le destinazioni più costose del 2024 si segnalano Roma, Firenze, Venezia, le crociere e, come prevedibile, le località di montagna dedicate al turismo invernale.