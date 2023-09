Arriva il nuovo BTP Valore: le novità del titolo riservato ai risparmiatori

Fonte: 123rf 123rf

Al via la nuova stagione del BTP Valore, il titolo di stato disegnato dal MEF “su misura” per i risparmiatori, che aspira ad offrire un rendimento in più rispetto al titoli equivalenti in circolazione. Il Ministero dell’Economia ha annunciato la seconda emissione, che partirà lunedì 2 ottobre, per concludersi venerdì 6 ottobre , salvo chiusura anticipata.

La precedente emissione

La prima emissione del BTP Valore è avvenuta a giugno ed ha consentito al Tesoro di raccogliere oltre 18 miliardi di euro. Oltre 654mila i contratti conclusi i quell’occasione e la quasi totalità degli ordini era giunta dalla clientela domestica (il 99% collocato fra i risparmiatori italiani che si rivelano sempre fedeli nonostante le batoste delle agenzie di rating).

La partecipazione di investitori retail era stata significativamente prevalente rispetto a quella del private banking, con una quota rispettivamente pari al 76% ed al 24%.

Le caratteristiche del titolo

Il BTP Valore è un buono del Tesoro pluriennale, in questo caso con una durata di 5 anni, ed è rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori, che sono i destinatari di questo tipo di emissioni.

L’investimento potrà partire da un taglio minimo di 1.000 euro, ma sarà sempre sottoscritto tutto l’ammontare richiesto senza limiti o riparti. Il titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.



Il BTP Valore garantisce anche un extra premio fedeltà finale, riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza, la cui entità verrà comunicata nei prossimi giorni.

La novità di questa emissione

La principale novità di questa nuova emissione è la cedola trimestrale: è la prima volta che il MEF offre un titolo di Stato con cedola pagabile ogni tre mesi e con meccanismo di step-up, vale a dire calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo.

I tassi minimi garantiti saranno annunciati dal MEF il prossimo 29 settembre (qui un paragone fra i rendimenti dei vari titoli lanciati dal MEF).

Come e dove acquistarlo

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Il titolo potrà essere acquistato direttamente tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi al proprio referente in banca o presso gli uffici postali dove si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Va ricordato che il BTP Valore ha una tassazione agevolata riservata ai titoli di Stato pari al 12,5% ed è esente dalle imposte di successione, sia sulle cedole sia sul premio fedeltà.