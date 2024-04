Btp Valore, in arrivo una emissione speciale: le date del collocamento

La quarta emissione è un collocamento speciale: il titolo a sei anni corrisponde un premio fedeltà dello 0,8% in aggiunta al rendimento minimo che sarà annunciato in prossimità del collocamento

Fonte: MEF

Arriva una nuova emissione “speciale” del Btp Valore, il titolo di Stato riservato dal tesoro alla clientela retail, che offre un rendimento minimo garantito, con un sistema di aggiustamento nel tempo, ed un premio fedeltà per i risparmiatori che vogliono credere in questo strumento ed arrivare sino alla scadenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato oggi la quarta emissione del Btp Valore. Una emissione speciale che offre ai risparmiatori l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il BTP Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato.

Le date del collocamento

Il collocamento del Btp Valore avrà luogo da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il rendimento minimo garantito per i primi tre anni, come da routine, sarà annunciato il venerdì precedente, 3 maggio 2024, e costituirà la base per la determinazione del rendimento definitivo, reso noto ad esito del collocamento.

La precedente emissione ha segnato un record

La precedente emissione a inizio marzo ha fatto segnare un record di 18,3 miliardi, in gran parte (il 74%) collocato alla clientela retail. Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti conclusi (656.369) in un singolo collocamento di titoli di Stato. Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici.

Le caratteristiche del nuovo titolo

Il nuovo Btp Valore avrà una durata di sei anni, con cedole pagate ogni tre mesi e rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni (dopo i primi tre anni saranno ridefiniti i rendimenti dei successivi tre anni che potranno essere solo migliorativi rispetto ai primi tre). Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Come acquistare il Btp Valore

Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online. Altrimenti, sarà possibile rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Per i detentori una tassazione agevolata

Per il Btp Valore è prevista la consueta tassazione agevolata applicata a tutti i titoli di Stato, pari al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che – come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 – l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.