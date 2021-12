Enel X Pay: pagare online in modo, facile e veloce

La vita è troppo frenetica e il tempo sembra non essere mai abbastanza? Per rispondere a questa problematica Enel X, attraverso la Fintech Enel X Financial Services, ha ideato una soluzione smart che permette di semplificare e di velocizzare lo svolgimento di alcune azioni quotidiane legate ai pagamenti. Si tratta di Enel X Pay, che consente di effettuare il pagamento di pagoPA, bollettini postali e bancari, bollo auto in modo digitale, facile e rapido sia da sito, che da App che presso la rete di agenzie convenzionate.*.

Come funziona Enel X Pay

Enel X Pay è la soluzione ideata per semplificare le spese quotidiane e la gestione in tempo reale delle finanze. Con pochi semplici gesti è così possibile evitare lunghe file e attese agli sportelli bancari o postali, che causano stress e malcontento, e risparmiare tempo prezioso da poter dedicare alla propria famiglia, ai propri hobby e alle proprie passioni.

Si tratta, infatti, di una soluzione pensata per effettuare un gran numero di operazioni in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con i propri dispositivi tramite un’App semplice e intuitiva, o dal sito pay.enelx.com. Quest’ultime, che ammontano a 2,00 € a pagamento (escluse le bollette Enel Energia che sono sempre a costo zero), grazie alla promozione valida fino al 6 gennaio 2022, sono attualmente pari a zero.

I pagamenti effettuabili attraverso l’App o il sito Enel X Pay sono:

Bollettini: tipologie 896, 123, 451, 674;

pagoPA: tasse, utenze, rette scolastiche, bolli e tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali;

MAV e RAV;

Bollo Auto relativo all’annualità in corso per motoveicolo, autoveicolo e rimorchio;

Multe;

Bollettini Freccia;

Sul sito puoi effettuare anche ricariche telefoniche dei maggiori operatori tra cui TIM, Vodafone, WindTre, iliad e tanti altri, ed è possibile effettuare tutti questi tipi di pagamento con carte Mastercard, Visa, VPAY e Maestro che sono state emesse in Italia.

Infine, con Enel X Pay, è anche possibile aprire un conto online, associato ad un IBAN italiano e ad una carta virtuale e fisica del circuito Mastercard, realizzata in bioplastica con la massima attenzione per l’ambiente. In più, con il conto, le commissioni sono pari a 0,50€ per tutti i pagamenti (sempre escluse le bollette di Enel Energia che rimangono a costo zero).

Come registrarsi e pagare su Enel X Pay on line

Per poter accedere alle soluzioni di pagamento sul sito e da App basta una semplice registrazione che richiede pochi minuti e che può essere effettuata in due modi. Attraverso il sito pay.enelx.com, inserendo i propri dati (nome, cognome, e-mail, numero di telefono e password) oppure scaricando la App ed inserendo gli stessi dati. Dopo aver compilato i campi verrà chiesto di prendere visione, leggere e accettare i termini del servizio e l’informativa privacy. A questo punto basterà certificare il numero di telefono e l’e-mail tramite codici numerici OTS inviati in tempo reale.

Se il processo di registrazione è estremamente semplice, anche i pagamenti possono essere eseguiti velocemente e senza difficoltà. Basta selezionare il tipo di pagamento che si vuole effettuare, sia da sito che da App e seguire le istruzioni passo dopo passo. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile verificare la corretta esecuzione dell’operazione e lo stato del pagamento.

Effettua tutti i pagamenti direttamente su pay.enelx.com e da App, fino al 6 gennaio le commissioni sono azzerate

Enel X Pay semplifica i pagamenti la vita di chi ne usufruisce, riducendo lo stress per la gestione dei piccoli e grandi pagamenti di tutti i giorni, permettendo di effettuarli in maniera rapida e agevole sia su sito pay.enelx.com che da App. Si tratta, insomma, di una soluzione in grado di rivoluzionare la quotidianità riducendo a piccoli gesti quello che, fino a questo momento, richiedeva tempo e attenzione.

Dal 15/11/2021 al 06/01/2022 con Enel X Pay le commissioni di pagoPA, bollo auto, bollettini 896-123-451-674, MAV&RAV, Freccia sono a 0€ sia da Web che da App.

Scopri Enel X Pay

*Una rete di agenzie convenzionate con PayTipper S.p.A e CityPoste Payment S.p.A. (società del Gruppo Enel) distribuite su tutto il territorio

Messaggio pubblicitario con finalità̀ promozionale promosso da Enel X Financial Services S.r.l. Per le condizioni contrattuali del prodotto consultare il foglio informativo disponibile sul sito pay.enelx.com