Conto Deposito sempre più conveniente: ecco quanto può rendere

Fonte: 123rf IL conto deposito rende sempre più cn tassi d'interesse in progressivo aumento

Con l’inflazione che rallenta e tassi di interesse molto elevati, il Conto Deposito è oggi uno degli strumenti di risparmio più interessanti su cui puntare, anche grazie alla possibilità di beneficiare di una copertura fino a 100.000 euro garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Il guadagno netto derivante da questo prodotto, a parità di importo investito e di durata, cresce fino al +556%. È quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio ConfrontaConti.it che hanno confermato la forte crescita dei tassi di interesse del Conto Deposito rispetto allo scorso anno.

Leggi qui per approfondire cosa è un conto deposito. Qui qualche consiglio per scegliere.

Come è cambiato il mercato rispetto al 2022

Rispetto allo scorso anno, il Conto Deposito è oggi un prodotto di risparmio molto più conveniente, garantendo un tasso di interesse sensibilmente superiore e, soprattutto, un guadagno netto molto più elevato. Per i risparmiatori, scegliere questa forma di investimento significa poter contare su un sistema sicuro per incrementare il valore della propria liquidità. L’indagine ha preso in considerazione tre diverse opzioni di Conto Deposito: con vincolo a 6 mesi, con vincolo a 12 mesi e con vincolo a 18 mesi, considerando anche i Conti Deposito svincolabili che consentono di rientrare in possesso del capitale investito prima della fine del vincolo (in genere, però, con la perdita degli interessi maturati). Lo studio, inoltre, ha considerato il caso di un deposito di 20.000 euro.

I numeri dell’indagine

L’indagine dell’Osservatorio ha confermato la convenienza degli investimenti nel Conto Deposito. In media, infatti, il tasso di interesse lordo garantito cresce in modo significativo, da un minimo di +2,34 pp a un massimo di +2,8 pp, per le tre tipologie di deposito considerate. I dati in questione esprimono la media del mercato. Per i risparmiatori, quindi, c’è la possibilità di accedere a investimenti con tassi ancora più alti e, quindi, con maggiori opzioni di guadagno. È proprio la crescita del guadagno netto il parametro che conferma, in modo evidente, la convenienza del Conto Deposito. Investendo 20.000 euro, infatti, è oggi possibile ottenere un guadagno netto superiore rispetto al 2022. La crescita del guadagno è compresa in un range che va dal 436% al 556%. Lo scorso anno, con un deposito di 20.000 euro era possibile guadagnare fino a circa 135 euro (con un deposito a 18 mesi). Oggi, invece, il guadagno netto sale fino a 752 euro (sempre per il deposito a 18 mesi), con circa 616 euro in più.

Altri elementi

Tra i dati raccolti dallo studio emerge un’altra tendenza molto interessante: la soglia di ingresso per questo tipo di prodotto di risparmio si è praticamente dimezzata. Il deposito minimo è ora molto più basso, confermando la volontà delle banche di incentivare anche i piccoli risparmiatori a investire in un Conto Deposito, preferendo ad altre soluzioni di investimento, più o meno redditizie ma sicuramente meno sicure. Non si registrano sostanziali novità per gli altri elementi considerati dall’indagine. Cresce (di poco più del 10%) il valore medio dell’imposta di bollo da pagare per i risparmiatori, segno che i conti con imposta a carico della banca sono oggi in numero inferiore.