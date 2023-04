Voli scontatissimi a 19,99 euro solo per pochi giorni

Fonte: ANSA Aerei Ryanair in aeroporto: via alla maxi offerta con voli scontati.

C’è ancora un solo giorno per prenotare un volo low cost con Ryanair, viaggiando in tutta Italia a soli 19,99 euro da oggi fino a giugno. In realtà i prezzi dei biglietti aerei sono ancora più bassi, e la nuova iniziativa del vettore irlandese permette di visitare tutta la Penisola a tariffe mai viste prima.

Il basso costo dei viaggi permette di visitare le principali città italiane proprio in occasione del ponte del 25 aprile, oppure iniziare a organizzare un week-end di fine primavera e inizio estate. Nonostante sia possibile usufruire delle promozioni solo fino al 17 aprile, infatti, sarà possibile acquistare biglietti per voli programmati fino al 30 giugno.

Più avanti le tariffe da e per le principali città italiane, negli scali dove è presente Ryanair. L’iniziativa “Esplora l’Italia” non copre tutte le tratte, come quelle in cui vige la continuità territoriale con altri vettori. I costi sono riferiti al prezzo del solo biglietto di andata.

Meglio approfittare dunque della nuova iniziativa Ryanair per acquistare voli a basso prezzo prima degli aumenti previsti per gli aerei green di cui vi abbiamo parlato qua. Se avete già in mente delle idee per la bella stagione, qua l’elenco delle nuove tratte per viaggiare in estate. A breve arriverà sul mercato una nuova compagnia low cost. Ve ne abbiamo parlato qua.

Voli low cost Ryanair da Alghero

Dall’aeroporto di Alghero è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 17,12 euro

Bologna da 10,99 euro

Catania da 15,87 euro

Milano Bergamo da 17,42 euro

Milano Malpensa da 15,00 euro

Napoli da 13,92 euro

Pescara da 16,28 euro

Pisa da 16,17 euro

Voli low cost Ryanair da Ancona

Dall’aeroporto di Ancona è possibile raggiungere solo una destinazione.

Catania da 19,29 euro

Voli low cost Ryanair da Bari

Dall’aeroporto di Bari è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 19,50 euro

Bologna da 18,84 euro

Cagliari da 19,97 euro

Catania da 18,58 euro

Genova da 19,16 euro

Milano Bergamo da 16,98 euro

Milano Malpensa da 13,75 euro

Palermo da 13,92 euro

Pisa da 16,28 euro

Torino da 21,29 euro

Trieste da 16,98 euro

Venezia Marco Polo da 18,54 euro

Verona da 22,00 euro

Voli low cost Ryanair da Bologna

Dall’aeroporto di Bologna è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 10,99 euro

Bari da 17,81 euro

Brindisi da 16,98 euro

Cagliari da 20,93 euro

Catania da 16,06 euro

Comiso da 19,94 euro

Crotone da 22,17 euro

Lamezia da 19,33 euro

Palermo da 21,41 euro

Trapani Marsala da 16,98 euro

Voli low cost Ryanair da Brindisi

Dall’aeroporto di Brindisi è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bologna da 17,81 euro

Genova da 21,87 euro

Milano Bergamo da 20,34 euro

Milano Malpensa da 16,98 euro

Palermo da 14,99 euro

Perugia da 14,74 euro

Pisa da 15,09 euro

Roma (Fiumicino) da 12,99 euro

Torino da 24,86 euro

Venezia M.Polo da 21,29 euro

Verona da 19,99 euro

Voli low cost Ryanair da Cagliari

Dall’aeroporto di Cagliari è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 19,91 euro

Bologna da 19,99 euro

Catania da 15,87 euro

Cuneo da 15,00 euro

Genova da 15,01 euro

Milano Bergamo da 16,98 euro

Milano Malpensa da 17,81 euro

Parma da 19,02 euro

Pisa da 17,04 euro

Torino da 19,99 euro

Venezia M.Polo da 19,40 euro

Verona da 16,98 euro

Voli low cost Ryanair da Catania

Dall’aeroporto di Catania è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 18,67 euro

Ancona da 19,17 euro

Bari da 17,81 euro

Bologna da 16,05 euro

Cagliari da 17,28 euro

Genova da 16,30 euro

Milano Bergamo da 19,99 euro

Milano Malpensa da 14,86 euro

Napoli da 12,99 euro

Perugia da 17,81 euro

Pescara da 17,03 euro

Roma (Fiumicino) da 14,99 euro

Torino da 21,99 euro

Verona da 14,99 euro

Voli low cost Ryanair da Comiso

Dall’aeroporto di Comiso è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bologna da 22,42 euro

Milano Malpensa da 21,29 euro

Pisa da 17,37 euro

Roma (Fiumicino) da 15,55 euro

Venezia (Treviso) da 17,79 euro

Voli low cost Ryanair da Crotone

Dall’aeroporto di Crotone è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bologna da 20,85 euro

Milano Bergamo da 19,99 euro

Venezia da 13,10 euro

Voli low cost Ryanair da Cuneo

Dall’aeroporto di Cuneo è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Cagliari 15,00 euro

Palermo 14,72 euro

Voli low cost Ryanair da Genova

Dall’aeroporto di Genova è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 19,16 euro

Brindisi da 22,17 euro

Cagliari da 15,01 euro

Catania da 16,25 euro

Lamezia da 15,01 euro

Napoli da 15,69 euro

Voli low cost Ryanair da Lamezia

Dall’aeroporto di Lamezia è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bologna da 16,98 euro

Genova da 15,01 euro

Milano Bergamo da 19,99 euro

Milano Malpensa da 14,99 euro

Pisa da 14,99 euro

Torino da 22,39 euro

Venezia M.Polo da 21,29 euro

Verona da 18,73 euro

Voli low cost Ryanair da Milano Bergamo

Dall’aeroporto di Milano Bergamo di Orio al Serio è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 18,58 euro

Bari da 18,19 euro

Brindisi da 19,94 euro

Cagliari da 16,98 euro

Catania da 19,99 euro

Crotone da 20,49 euro

Lamezia da 19,99 euro

Napoli da 17,50 euro

Palermo da 19,99 euro

Pescara da 13,52 euro

Trapani Marsala da 19,48 euro

Voli low cost Ryanair da Milano Malpensa

Dall’aeroporto di Milano Malpensa è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 15,00 euro

Bari da 13,75 euro

Brindisi da 18,43 euro

Cagliari da 17,51 euro

Catania da 15,20 euro

Comiso da 19,94 euro

Lamezia da 14,99 euro

Napoli da 16,98 euro

Voli low cost Ryanair da Napoli

Dall’aeroporto di Napoli è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 15,43 euro

Catania da 12,99 euro

Genova da 14,63 euro

Milano Bergamo da 17,54 euro

Milano Malpensa da 16,98 euro

Trieste da 14,40 euro

Venezia Marco Polo da 14,99 euro

Verona da 14,99 euro

Voli low cost Ryanair da Palermo

Dall’aeroporto di Palermo è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 14,50 euro

Bologna da 20,85 euro

Brindisi da 15,00 euro

Cuneo da 16,47 euro

Forlì da 10,99 euro

Milano Bergamo da 19,99 euro

Parma da 16,98 euro

Perugia da 15,01 euro

Rimini da 18,30 euro

Roma (Fiumicino) da 17,67 euro

Torino da 24,21 euro

Trieste da 18,21 euro

Venezia Marco Polo da 14,99 euro

Verona da 21,29 euro

Voli low cost Ryanair da Parma

Dall’aeroporto di Parma è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Cagliari da 20,15 euro

Palermo da 19,82 euro

Voli low cost Ryanair da Perugia

Dall’aeroporto di Perugia è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Brindisi da 14,50 euro

Catania da 17,42 euro

Palermo da 15,01 euro

Voli low cost Ryanair da Pescara

Dall’aeroporto di Pescara è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 16,66 euro

Catania da 16,24 euro

Milano Bergamo da 13,52 euro

Torino da 14,35 euro

Trapani-Marsala da 13,66 euro

Voli low cost Ryanair da Pisa

Dall’aeroporto di Pisa è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Alghero da 16,96 euro

Bari da 14,99 euro

Brindisi da 16,56 euro

Cagliari da 16,98 euro

Comiso da 19,03 euro

Lamezia da 16,40 euro

Voli low cost Ryanair da Rimini

Dall’aeroporto di Rimini è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Palermo da 16,24 euro

Voli low cost Ryanair da Roma Fiumicino

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Brindisi da 12,99 euro

Catania da 13,68 euro

Comiso da 14,99 euro

Palermo da 19,06 euro

Trapani Marsala da 14,99 euro

Voli low cost Ryanair da Torino

Dall’aeroporto di Torino è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 22,44 euro

Brindisi da 12,99 euro

Cagliari da 21,97 euro

Catania da 24,57 euro

Lamezia da 24,22 euro

Palermo da 24,85 euro

Pescara da 14,84 euro

Trapani Marsala da 22,00 euro

Voli low cost Ryanair da Trapani

Dall’aeroporto di Trapani è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bologna da 16,98 euro

Milano Bergamo da 21,29 euro

Pescara da 13,94 euro

Roma (Fiumicino) da 14,99 euro

Torino da 25,00 euro

Venezia (Treviso) da 17,81 euro

Voli low cost Ryanair da Trieste

Dall’aeroporto di Trieste è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 18,21 euro

Napoli da 15,39 euro

Palermo da 19,35 euro

Voli low cost Ryanair da Verona

Dall’aeroporto di Verona è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 27,00 euro

Brindisi da 22,94 euro

Cagliari da 17,42 euro

Catania da 19,00 euro

Lamezia da 20,26 euro

Napoli da 15,94 euro

Palermo da 19,03 euro

Voli low cost Ryanair da Venezia Marco Polo

Dall’aeroporto di Venezia Marco Polo è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.

Bari da 16,98 euro

Brindisi da 21,34 euro

Cagliari da 12,99 euro

Lamezia da 19,99 euro

Napoli da 19,65 euro

Palermo da 21,27 euro

Voli low cost Ryanair da Venezia Treviso

Dall’aeroporto di Venezia Treviso è possibile raggiungere le seguenti destinazioni.