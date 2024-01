Fonte: 123RF Le 10 nuove rotte low cost da Malpensa e Orio al Serio, 150 destinazioni a 19,99 euro

La compagnia low cost Ryanair ha annunciato 10 nuove rotte da Malpensa e Orio al Serio, per chi sta già pensando a dove e come trascorrere l’estate 2024.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli itinerari.

Le 10 nuove rotte da Malpensa e Orio al Serio

“Come compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare 10 nuove rotte per Milano per l’estate 2024“, lo ha dichiarato il fondatore di Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa.

I voli, come annunciato, sono verso le destinazioni di:

Atene , in Grecia;

, in Grecia; Budapest , in Ungheria;

, in Ungheria; Castellón de la Plana , in Spagna;

, in Spagna; Marrakech e Beni Mellal , in Marocco;

, in Marocco; Dubrovnik , in Croazia;

, in Croazia; Parigi , in Francia;

, in Francia; Sarajevo , Bosnia and Herzegovina;

, Bosnia and Herzegovina; Skiathos , in Grecia;

, in Grecia; Tallinn, in Estonia.

Le tariffe a cui si possono prenotare i viaggi di andata e ritorno sono state presentate dal CEO di Ryanair come le “più basse in Italia”.

Bisogna specificare, tuttavia, che al momento le destinazioni non sono state aggiunte, né è disponibile la prenotazione dei voli. Abbiamo infatti provato a fare delle simulazioni di viaggio – mettendo come aeroporti di partenza sia Milano Malpensa che Milano Bergamo e – sul sito ufficiale Ryanair, impostando budget massimo 20 euro – questo è quello che è comparso:

i voli low cost Ryanair nel mese di luglio 2024

Fonte: sito Ryanair

i voli low cost Ryanair nel mese di agosto 2024

Fonte: sito Ryanair

La situazione non è diversa e le nuove rotte non compaiono ancora nemmeno se si sceglie come mese di partenza giugno o settembre. Per cui, agli interessati all’offerta, non resta che monitorare il sito, in attesa di aggiornamenti.

Voli low cost Ryanair da Bergamo e Milano: 150 destinazioni a 19,99

All’annuncio delle nuove rotte, inoltre, il fondatore di Ryanair, sempre in conferenza stampa, ha fatto sapere che l’intenzione della compagnia aerea è quella di garantire tanti altri voli low cost. Nello specifico, ha affermato: “I cittadini e i visitatori milanesi possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso”.

In effetti, procedendo con la stessa simulazione e impostando come aeroporti di partenza tre diverse città (al Nord, al Sud, nel Centro e nelle Isole), le offerte di voli low cost sono diverse.

Per esempio, con partenza da Catania, a febbraio, ci sono voli a 14,99 euro (sola andata) per:

Ancona;

Bologna;

Bucharest (Otopeni);

Budapest;

Cagliari;

Francoforte (Hahn);

Londra;

Milano Malpensa;

Napoli;

Pescara;

Roma;

Siviglia;

Sofia;

Tirana;

Venezia;

Vienna.

Con partenza da Napoli, a febbraio, ci sono voli a 14,99 euro (sola andata) per:

Bruxelles;

Bucharest;

Catania;

Genova;

Londra (Stansted);

Malta;

Palermo;

Sofia;

Trapani-Marsala;

Trieste;

Verona;

Zagabria.

Con partenza da Roma Fiumicino, a febbraio, ci sono voli a 14,99 euro (sola andata) per:

Asturie;

Barcellona;

Bari;

Brindisi;

Bruxelle;

Catania;

Copenaghen;

Marsiglia.

Con partenza da Milano Malpensa, a febbraio, ci sono voli a 14,99 euro (sola andata) per:

Alicante;

Barcellona;

Bari;

Bucharest;

Catania;

Manchester;

Palermo;

Valencia;

Vienna.

Se per la partenza invece si opta per Milano Bergamo, tra i voli a 14,99 euro (sola andata), ci sono anche: