Arriva BTP Valore: un altro titolo “su misura” per i risparmiatori

Fonte: 123rf 123rf

Il MEF torna con un’altra emissione dedicata al pubblico retail, dato il forte interesse che i piccoli risparmiatori nutrono per i titoli di Stato italiani, da sempre considerati un porto sicuro, ed i rendimenti più interessanti che oggi offrono i Buoni del tesoro. La nuova emissione del BTP Valore è un parente stretto del BTP Italia (vedi qui l’andamento dell’ultima emisisone), allo stesso modo prevede rendimenti garantiti crescenti e un premio fedeltà, ma diversamente dal predecessore non offre un rendimento agganciato all’inflazione.

Un titolo per i piccoli risparmiatori

L’emissione del BTP Valore risponde ad una precisa esigenza del Tesoro, che è quella di arrivare ai piccoli risparmiatori. In effetti, la domanda di questa categoria è costantemente in crescita.

Fra settembre 2022 e gennaio 2023 si stima un incremento di oltre 50 miliardi di euro, con una incidenza di questa categoria di titoli del 9% rispetto al totale emesso dal Tesoro, mentre la differenza rispetto a dicembre 2021 è di 70 miliardi circa.

E’ la conferma della preferenza che, tradizionalmente, i risparmiatori italiani hanno dato ai titoli italiani, che oggi, stando a quanto dichiarato a Il sole 24 Ore da Davide Iacovoni, direttore generale del debito pubblico del Mef, potrebbero veder salire anche il rating al di sopra del Baa3 assegnato da Moody’s, che annuncerà la review del rating sovrano tricolore il prossimo 19 maggio.

Le caratteristiche del nuovo titolo

Il BTP Valore ha determinate caratteristiche: è un titolo di stato che ha durata 4 anni – le scadenze potrebbero variare nel corso delle prossime emissioni – ed offre un rendimento crescente nel tempo secondo l’ormai ben noto meccanismo di “step-up” ed un premio fedeltà per coloro che deterranno il titolo sino alla scadenza nel 2027. Il nuovo titolo invece non sarà agganciato all’inflazione come i precedenti.

Le cedole saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo, che verranno comunicati il 1° giugno prossimo, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo.

La prima emissione si svolgerà da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata.

Come si acquista?

Il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail senza commissioni, a partire da un minimo investimento di 1.000 euro. Non sono previsti tetti o riparti all’emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste.

Sarà possibile acquistarlo rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Il collocamento avrà luogo ancora una volta sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo ed Unicredit.

Tassazione agevolata

Anche per il BTP Valore come i precedenti BTP Italia e Futura si applica la consueta tassazione agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza, ma in questo caso non si avrà più diritto al premio fedeltà.