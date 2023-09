BTP Valore, dal rendimento al premio fedeltà: quanto conviene?

Fonte: 123rf

Si scaldano i motori per il collocamento del BTP Valore, la nuova emissione di titoli di stato ritagliata “su misura” per la clientela retail (piccoli risparmiatori). Un collocamento annunciato dal MEF a inizio mese che segue quello di grande successo registrato a luglio. Il MEF intanto ha annunciato a quanto ammonta il premio fedeltà, cioé l’extra rendimento riconosciuto a chi deterrà il titolo fino alla scadenza.

Premio fedeltà e cedole trimestrali

Il MEF ha annunciato che il premio extra finale di fedeltà è pari allo 0,5% del capitale investito e verrà riconosciuto a chi detiene il titolo per tutti e cinque gli anni, fino alla scadenza finale. Un quid in più che garantisce al Tesoro la stabilità delle risorse raccolte per tutto il quinquennio.

Questo extra rendimento si andrà ad aggiungere alla consueta cedola, con una grande novità: il pagamento trimestrale degli interessi. Il rendimento minimo, come per le precedenti emissioni, sarà prefissato per i primi 3 anni ed aumenterà per i successivi 2 anni di vita del titolo, in base al cosiddetto meccanismo step-up.

I tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati il prossimo 29 settembre, mentre quelli definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti

Ma conviene?

Qualcuno potrebbe chiedersi se conviene o meno acquistare il BTP Valore. Per un investitore prudente sicuramente la convenienza c’è, se parametrata al basso rischio dei titoli di Stato, anche se alcuni esperti di recente hanno messo in luce un aumentato rischio dei BTP italiani.

Ma bisognerà in ogni caso attendere la comunicazione del rendimento minimo garantito il prossimo 6 ottobre. Tenendo conti che l’ultimo rialzo dei tassi della BCE ha portato il costo del denaro al 4,5% e che il tasso sui depositi al 4%, gli esperti ipotizzano un rendimento minimo del 4-4,2%, considerando che anche i conti di deposito, i più sicuri per un investitore prudente, sono arrivati a rendere più del 4%.

Quando e dove comprarlo

Il secondo collocamento del BTP Valore prenderà i via il 2 ottobre, per concludersi il 6 ottobre 2023. Va ricordato che il titolo sarà collocato sul mercato MOT di Borsa Italiana e sarà quindi prenotabile attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

In alternativa, i risparmiatori meno esperti potranno rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente ed un conto deposito titoli.

Il titolo sarà collocato alla pari (prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Sui BTP c’è una tassazione agevolata

Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.