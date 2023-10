Nuovo BTP in emissione: a chi conviene

Il Mef ha annunciato la seconda emissione del BTP Valore. La finestra per gli interessati va da lunedì 2 alle ore 13:00 di venerdì 6 ottobre, salvo chiusura anticipata. BTP valore è un titolo di Stato dedicato al mercato retail, ovvero quello dei piccoli risparmiatori.

BTP Valore dal 2 ottobre 2023

A BTP Valore si applica il meccanismo step-up: in sintesi, per i risparmiatori sarà la prima volta che sottoscrivendo un titolo di Stato riceveranno cedole trimestrali, calcolate sulla base di tassi prefissati che andranno a crescere col tempo.

Questi i tassi cedolari minimi garantiti per la seconda emissione del BTP Valore:

4,10% per il 1°, 2° e 3° anno;

per il 1°, 2° e 3° anno; 4,50% per il 4° e 5° anno.

La prima emissione di Btp Valore, che aveva una vita di 2 anni + 2, ha garantito tassi del 3,25% per il primo biennio e del 4% per il successivo.

I tassi cedolari definitivi verranno annunciati al termine del collocamento. Potranno essere confermati o rivisti, esclusivamente al rialzo, in base alle condizioni del mercato nel giorno di chiusura dell’emissione (6 ottobre, come detto, salvo chiusura anticipata). Il capitale è garantito a scadenza.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005565392.

BTP Valore è di semplice sottoscrizione: può essere acquistato tramite un home banking abilitato alle funzioni di trading online. Possibile sottoscrivere anche recandosi fisicamente presso una banca o un ufficio postale in cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il titolo verrà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana con un prezzo uguale a 100. Previsti zero vincoli e zero commissioni. Prevista anche la tassazione agevolata per i titoli di Stato (12,5%) e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

L’investimento minimo richiesto è di 1.000 euro. Il tetto massimo, invece, non esiste. Il Mef assicura la completa soddisfazione degli ordini, ma si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente l’emissione.

BTP Valore: premio finale fedeltà

A chi acquista i BTP Valore e li detiene fino alla scadenza viene elargito il cosiddetto “extra premio finale di fedeltà”. Il bonus è pari allo 0,5%, da calcolarsi sull’importo nominale acquistato.

BTP Valore conviene o no?

I BTP Valore sono titoli di Stato pensati per gli investitori privati. Il titolo conviene a chi abbia liquidità da investire nel medio-lungo termine, non con lo scopo di arricchirsi ma di salvaguardare per un certo lasso di tempo il proprio denaro tamponando gli effetti dell’inflazione. La forza di BTP Valore è che il capitale investito è garantito. Chi cerchi investimenti più remunerativi (e più rischiosi) oppure a lunghissimo termine dovrà orientarsi su altri prodotti.

I rischi di BTP Valore

Conviene investire in BTP oggi? Per quanto riguarda il prodotto in oggetto il rischio è basso dal momento che si tratta di un investimento garantito dallo Stato italiano. Perché le cedole non vengano pagate occorre che si verifichi una situazione finanziaria catastrofica.

Ma attenzione: a differenza dei BTP tradizionali, i BTP Valore non sono indicizzati all’inflazione. Esiste dunque un rischio volatilità da considerare al momento della sottoscrizione. Il rischio volatilità aumenta in maniera direttamente proporzionale alla durata dell’investimento: tutti i titoli a lunga scadenza sono infatti più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e ad altri fattori che possono influenzare le fluttuazioni dei prezzi di un BTP sul mercato obbligazionario nel corso del tempo (crescita o decrescita economica, inflazione, stabilità finanziaria, aspettative degli investitori, eventi geopolitici, ecc…)