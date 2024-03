Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: Ansa Ritirato dall'alfa la somatropina

Già da aprile 2023 era stata segnalata una grave carenza del medicinale a base di somatropina Norditropin NordiFlex 15mg/1,5ml soluzione iniettabile, come comunicato dall’Aifa. La situazione è peggiorata con una nuova notizia: la sospensione definitiva della vendita di questo medicinale, in tutte le sue versioni autorizzate.

Il motivo sta nella scarsità del prodotto

Il Norditropin NordiFlex contiene somatropina, un ormone della crescita utilizzato per trattare diversi disturbi legati alla crescita sia nei bambini che negli adulti. Questa interruzione della sua disponibilità ha reso difficile la gestione di pazienti che dipendono da questo trattamento.

Il motivo principale della sospensione del farmaco Norditropin NordiFlex è da ravvisarsi nella scarsissima reperibilità del prodotto, che ha colpito pesantemente i pazienti, poiché rappresentava l’unica opzione terapeutica autorizzata in Italia per il trattamento di coloro che hanno un deficit staturale legato alla Sindrome di Noonan. L’Aifa, proprio per questo, ha preso provvedimenti inserendo un altro medicinale a base di somatropina nell’elenco delle sostanze autorizzate per tale indicazione.

Il cambio a terapie alternative non è facile. Gli operatori sanitari sono stati invitati nel comunicato dell’Aifa a informare i pazienti e a passare a terapie alternative in base alla loro valutazione e alle normative locali.

L’interruzione del trattamento con Norditropin NordiFlex comporta rischi sia per i bambini che per gli adulti. Nei bambini, l’interruzione precoce può compromettere l’efficacia del trattamento, mentre negli adulti, può portare a complicazioni legate alla salute e alla composizione corporea.

Quanto costa Norditropin NordiFlex

La scarsità del farmaco veniva denunciata l’anno scorso anche in terra statunitense, quando la portavoce di Novo Nordisk, l’azienda danese produttrice del farmaco, rispose, circa le numerose critiche e richieste: “Circostanze impreviste hanno portato a tempi di accelerazione più lunghi del previsto per espandere la capacità nel nostro nuovo impianto di produzione e soddisfare la domanda globale sempre crescente di Norditropin”.

La carenza di Norditropin ha creato problemi nell’accesso al farmaco attraverso i programmi di assistenza ai pazienti dell’azienda, compreso quello che fornisce il medicinale gratuitamente a chi ne ha bisogno e soddisfa i requisiti. Norditropin rappresenta un investimento significativo: il prezzo di listino per la penna più comunemente utilizzata si attesta a 1.535,70 dollari, mentre una fornitura di un mese può superare i 6,000 dollari, secondo GoodRx, un sito web specializzato nell’offrire sconti sui farmaci ai pazienti. In Italia chi ne ha bisogno usufruisce dell’esenzione del Ssn, ma il prezzo di listino si aggira intorno ai 578 euro, secondo i dati di Pharmap.

Cosa fare quando un medicinale viene revocato

In caso il ritiro del medicinale coinvolga un prodotto da banco, è consigliabile astenersi dall’assumerlo e restituirlo al punto vendita. A volte le aziende attivano un numero verde per fornire informazioni ai consumatori sulla procedura di rimborso.

Se invece il provvedimento di ritiro riguarda un farmaco da prescrizione, è fondamentale contattare immediatamente il proprio medico e il farmacista per ottenere consigli su come procedere, incluso il passaggio a una terapia alternativa e il corretto smaltimento del medicinale.

Sebbene solo in rari casi il richiamo sia motivato da gravi e immediati rischi per la salute, bisogna rimanere vigili: qualsiasi anomalia nella confezione, nell’involucro del farmaco, la presenza di odori sospetti o corpi estranei, o la comparsa di sintomi insoliti dopo l’assunzione, devono essere prontamente segnalati al medico curante.