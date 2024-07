Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato un salame di tipo strolghino del marchio Sapori & Dintorni. Si tratta del marchio proprietario di Conad.

Il ministero ha fatto sapere che i rischi legati al consumo non sono alti, ma per precauzione è stato chiesto il ritiro. Nella nota si può leggere l’avvertenza e il motivo di richiamo, ovvero il rischio di presenza di listeria.

Richiamo per strolghino: rischio di listeria

Con la nota del 30 luglio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo del salame di tipo Strolghono (pelato sottovuoto) del marchio proprietario di un supermercato. Si tratta di Sapori & dintorni Conad.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è CAV. Umberto Boschi Spa, mentre il nome commerciale del prodotto è: dalla strolghino Pelato Sottovuoto.

Lo stabilimento è in via Aldo Moro 3/A – 43035 a Felino. Per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo si può controllare il lotto accusato. La nota del ministero segna il lotto: PF2418501.

Il marchio sotto controllo di Conad, presenta una confezione gialla con rombi verdi. La scritta Sapori & Dintorni – Conad è bianca su un quadrato blu.

Come abbiamo già visto per un salame ritirato dai supermercati, è la presenza di listeria ad aver fatto scattare la preoccupazione per il rischio di salute dei consumatori. Il richiamo, previsto dalla data 30 luglio 2024 in merito ai prodotti con data di scadenza 31/10/2024, ha un’avvertenza.

Nella nota si legge: “Presenza di Listeria monocytogenes, in quntità <10 u.f.c/g ma con possibilità di crescita avendo aw 0,95”. L’avvertenza è di:

Al fine di scongiurare eventuali rischi per la salute, i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al lotto di produzione sopra indicato sono invitati a riportarle nel punto vendita dove l’hanno acquistato.

Quali sono i rischi di assunzione di listeria?

L’assunzione di alimenti contaminati da Listeria monocytogenes può avere gravi conseguenze per la salute umana. Il batterio, se ingerito, può causare una malattia nota come listeriosi, i cui effetti variano da sintomi lievi a complicazioni potenzialmente letali.

Nei sintomi lievi segnaliamo:

febbre

diarrea

nausea e vomito

dolori muscolari

sintomi simil-influenzali

Nei sintomi gravi:

meningite

encefalite

Setticemia

aborti spontanei e nascite premature

Inoltre alcune persone sono più a rischio. Tra queste le donne in gravidanza, i neonati e gli anziani.

La diagnosi di listeriosi viene generalmente confermata tramite analisi del sangue o del liquido cerebrospinale. Il trattamento principale consiste in antibiotici, somministrati tempestivamente per ridurre il rischio di complicazioni gravi. Nei casi più seri, il ricovero ospedaliero è spesso necessario.

La prevenzione della listeriosi richiede una corretta manipolazione e cottura degli alimenti. È fondamentale cuocere accuratamente carne e pesce, oltre a evitare il consumo di latte non pastorizzato e dei formaggi prodotti con esso. L’igiene in cucina gioca un ruolo cruciale: frutta e verdura devono essere lavate accuratamente e le superfici e gli utensili devono essere puliti dopo aver maneggiato alimenti crudi per prevenire la contaminazione. Inoltre, è importante conservare gli alimenti a temperature sicure e adottare misure per evitare la contaminazione incrociata tra cibi crudi e cotti.