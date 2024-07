Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Richiamato spumante Brut per rischi all'uomo

Il ministero della Salute italiano ha richiamato dal mercato uno spumante per riscontrato rischio microbiologico causato da eccessivi livelli di piombo al suo interno (oltre il limite consentito). Così come si legge sul sito ministeriale, si tratta di uno specifico lotto del Brut 2017er Jahrgangssekt (annata 2017) millesimato prodotto da Sigmar Stocker che, se assunto, potrebbe rappresentare un “rischio grave per la salute dei consumatori”.

Richiamato spumante Brut, i lotti interessati

Nell’avviso di richiamo pubblicato in data 2 luglio 2024, il ministero della Salute ha specificato che lo spumante interessato è prodotto dall’azienda Stocker nello stabilimento di Terlano, in provincia di Bolzano, situato in vicolo della Chiesa 62 (marchio di identificazione BZ-2673). Il lotto di prodotto interessato dal richiamo è il numero L070818 con lo spumante che è venduto in bottiglie da 0,75 litri.

I rischi collegati al prodotto richiamato

L’azienda produttrice dello spumante ha raccomandato ai propri consumatori di non consumare lo spumante con il numero di lotto sopra indicato, in quanto potrebbero esserci dei rischi per la salute umana. A preoccupare in questo caso è la presenza di una percentuale non consentita nello spumante di un metallo pesante, il piombo per l’appunto.

Sul sito del ministero della Salute, nell’apposita sezione dedicata ai richiami alimentari, il dicastero tra le avvertenze per lo spumante Brut 2017er Jahrgangssekt (annata 2017) millesimato segnala che “il prodotto non deve essere consumato e va resa all’impresa nella quale è stato acquistato”.

Cosa fare se si è comprato lo spumante richiamato

I consumatori che avessero acquistato uno o più spumanti appartenenti al lotto richiamato dal ministero della Salute italiano per eccessiva quantità di piombo devono, prima di tutto, astenersi dal consumare la bevanda.

Dopo essersi accertati di aver comprato un prodotto che appartiene al lotto richiamato (il numero L070818) del Brut 2017er Jahrgangssekt prodotto da Sigmar Stocker, i consumatori possono recarsi nel punto vendita che gli ha fornito il prodotto per chiedere la sostituzione dello stesso o il rimborso della cifra sostenuta per l’acquisto.

Sarà necessario, naturalmente, mostrare la ricevuta di vendita o la scontrino, così da poter dimostrare all’esercente di aver comprato proprio in quel punto vendita lo spumante che è stato richiamato dal ministero della Salute.

L’app per i richiami alimentari

Al fine di migliorare l’informazione dei consumatori in merito a tutti i prodotti alimentari che vengono richiamati dal ministero della Salute è stata lanciata una nuova app che, in tempo reale, fornisce ai cittadini tutti gli avvisi di cui hanno bisogno per consumare cibi e bevande in maniera tranquilla e sicura.

La nuova app si chiama Richiami Prodotti Italia ed è strutturata in modo da riuscire a inviare ai consumatori delle notifiche dirette sullo smartphone nel momento in cui viene deciso il ritiro di un dato prodotto dal mercato. Questa applicazione, inoltre, permette di identificare immediatamente se il prodotto interessato dal richiamo è presente nella propria dispensa e se si ha diritto a ricevere un rimborso per l’acquisto effettuato.

L’innovazione tecnologia accompagna dunque la sempre maggiore attenzione rivolta dai consumatori a ciò che mangiano e bevono: ben il 66,7 per cento, secondo il Censis, si è dichiarato favorevole a togliere dalla propria dieta i prodotti potenzialmente dannosi per la salute.