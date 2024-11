Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per del cioccolato. Il problema per la salute è legato alla presenza di un allergene

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ne ha richiamato uno ritenuto pericoloso. Si tratta di una tavoletta di cioccolato.

I rischi legati al prodotto sono seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza è rivolta alle persone allergiche: non va consumato per colpa di presenza di latte non dichiarato.

Richiamo per tavoletta di cioccolato: presenza allergene

Con la nota del 20 novembre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta di una tavoletta di cioccolato.

La tavoletta è del marchio “Vialetto”. Il nome di denominazione di vendita è Vialetto tavoletta amarena e mandorle. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Colussi spa, l’indirizzo dello stabilimento è: via Serravalle 99, 15061 ad Arcquata Scrivia (AL).

Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può quindi controllare il numero del lotto accusato:

L38D4

A far scattare l’allarme la presenza di allergene non dichiarato. Il richiamo, previsto dalla data 20 novembre 2024 in merito al prodotto con data di scadenza 19/12/2025, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che il prodotto “non va consumato” in caso di allergia.

Altri dettagli per riconoscere il prodotto

Per capire al meglio qual è la confezione incriminata da parte del ministero della Salute, sul quale pende il richiamo alimentare, ecco altri dettagli di riconoscimento:

la confezione presenta un disegno stilizzato di un uomo;

il nome del marchio “ Vialetto “;

“; sulla confezione c’è la scritta “Fondente amarena e mandorle”;

il peso della tavoletta è di 100 grammi.

Il motivo del richiamo, come descritto dalla nota del produttore è il seguente:

Possibile presenza dell’allergene “latte” non dichiarata in etichetta.

L’avvertenza descritta invece è: “Si raccomanda alle persone allergiche al latte e ai suoi derivati di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto di acquisto. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero verde 800-865143″.

I rischi per la salute di consumare lattosio

Consumare latte nonostante un’allergia può causare gravi conseguenze sulla salute. Reazioni immediate includono orticaria, prurito, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, anafilassi, una reazione potenzialmente fatale.

A lungo termine, l’esposizione costante al latte può causare infiammazione cronica del tratto gastrointestinale e condizioni come la gastrite eosinofila. Nei bambini, può compromettere l’assorbimento dei nutrienti e la crescita. Problemi respiratori cronici, come l’asma, possono peggiorare.

Una diagnosi accurata dell’allergia è essenziale e si ottiene tramite test cutanei o esami del sangue. La gestione richiede l’eliminazione rigorosa del latte e dei derivati dalla dieta. Esistono molte alternative al latte, come il latte di soia, di mandorle, di riso o di avena, che non provocano reazioni allergiche.

Chi è allergico deve leggere attentamente le etichette degli alimenti e avere un piano di emergenza, incluso un autoiniettore di epinefrina in caso di assunzione involontaria.