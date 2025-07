La Delibera Fico del 2018 permane e i circa 800 (ex) parlamentari non potranno "rimettere le mani sul malloppo", come detto da Conte

Il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari, attuato a seguito della Delibera Fico del 2018, è stato confermato. L’intero impianto non subirà modifiche, stando a quanto deciso dal Collegio di Appello della Camera.

Totalmente respinti i tantissimi ricorsi presentati. Una vera e propria agitazione popolare, verrebbe da dire, con circa 800 ex deputati pronti a dar battaglia (legale) per ripristinare i propri benefici, eliminando il taglio. Un tentativo già fallito in primo grado.

Taglio ai vitalizi rifiutato

Il Collegio di Appello della Camera ha deciso: il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari resta. Decisione assunta dai deputati:

Vittoria Baldino;

Ylenja Lucaselli;

Ingrid Bisa;

Pietro Pittalis;

Marco Lacarra.

Questi i nomi dei membri dell’organismo, che hanno confermato le misure di mitigazione già introdotte dall’Ufficio di Presidenza della precedente legislatura. Una vicenda che si conclude con la nota di Montecitorio, che recita (parafrasando): il ricalcolo dei vitalizi e le misure di mitigazione relative restano invariati.

Vitalizi, chi sono gli ex parlamentari che hanno fatto ricorso

Il processo di ricorso contro il taglio dei vitalizi vedeva inizialmente molti più ex parlamentari coinvolti, circa 1.300. Il percorso legale aveva avuto inizio subito dopo l’entrata in vigore della delibera, nel 2019. Il “tribunale interno” della Camera aveva però già stabilito nel 2022 che per i più anziani, che avevano subito tagli gravosi, la norma andasse “ammorbidita”.

Ciò ha sfoltito nettamente il numero di soggetti coinvolti nel ricorso, arrivando ai circa 800 ex parlamentari oggi tremendamente delusi dall’esito dell’appello. Vale la pena fornire alcuni nomi celebri, così da aggiungere dei volti alla vicenda. Tra i tanti, troviamo:

Claudio Scajola;

Fabrizio Cicchitto;

Rosa Russo Iervolino;

Claudio Martelli;

Paolo Guzzanti;

Ilona Staller;

Antonio Bassolino;

Italo Bocchino;

Mario Landolfi;

Gianni Alemanno (attualmente detenuto);

Giovanna Melandri;

Angelino Alfano.

Il percorso non è però ancora concluso. Per quanto appare improbabile un rovesciamento delle decisioni precedentemente prese, per il maxi gruppo dei delusi ci sarebbe la chance di un appello in sede politica presso l’Ufficio di Presidenza, guidato da Lorenzo Fontana.

Taglio ai vitalizi, come funziona

Iniziamo col dire che oggi i vitalizi non esistono più ma, al contempo, continuano a percepirli coloro che hanno ricoperto l’incarico di parlamentare per almeno 5 anni, prima del 2012. Detto ciò, mentre Giuseppe Conte grida allo scandalo, ribadendo come “vogliano rimettere le mani sul malloppo”, è bene chiarire la vicenda in toto, per punti: