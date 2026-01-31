ANSA Ultimi sondaggi elettorali: lieve calo per Meloni e Schlein, Conte in risalita.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un lieve calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,3% e scivola di un decimale sotto la soglia psicologica del 30% (questa settimana è al 29,9%).

Se il calo di FdI è lieve, quello del Partito Democratico è omeopatico: la forza guidata da Elly Schlein perde il -0,2% e cala al 22,2%. Almeno parte del consenso perso dal PD è molto probabilmente confluito nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il +0,4% va al 12,4%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Da mesi si assiste allo stesso trend: quando il PD sale, il M5S cala e viceversa. In mancanza di un patto politico a sinistra, il derby fra le due principali forze progressiste è destinato a durare.

Le rilevazioni dei sondaggi elettorali in merito al consenso mostrano chi guadagna e chi perde nel confronto tra i leader politici: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Fratelli d’Italia – 29,9% (-0,3%);

Partito Democratico – 22,2% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,4% (+0,4%);

Forza Italia – 8,6% (-0,3%);

Lega – 8,1% (-0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,2%);

Azione – 2,9% (-0,3);

Italia Viva – 2,3% (-0,2%);

+Europa – 1,9% (+0,4%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,1%).*

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione di oggi include sondaggi realizzati dal 15 al 28 gennaio ed è stata effettuata il 29 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione 22 gennaio), Eumetra (22 gennaio), Ixè (27 gennaio), Noto (28 gennaio), Swg (19 e 26 gennaio), Tecnè (16 e 23 gennaio) e Youtrend (21 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 47,8%;

centro-sinistra – 30,6%;

Movimento 5 Stelle – 12,4%;

Terzo Polo – 5,2%;

altri – 4%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Quali partiti rischiano di non entrare in Parlamento

Il Rosatellum taglia le gambe ai piccoli partiti che, correndo da soli, non riescono a superare la soglia di sbarramento del 3%. Se si votasse oggi, tre forze politiche rimarrebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);

+Europa di Riccardo Magi (1,9%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,2%).

Fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti generalmente inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di correre in una coalizione.

Per tentare di superare la soglia di sbarramento, i partiti cercano di unirsi in coalizioni. Ma le coalizioni, alla prova dell’Aula, non sempre reggono.

Astensionismo e indecisione

L’ultima rilevazione in merito all’astensionismo arriva dal sondaggio dell’Istituto Ixè (pubblicazione 27 gennaio). Secondo i dati raccolti, il 53,1% degli intervistati non sa per chi votare o non voterebbe affatto. Ecco come si distribuiscono le attuali preferenze degli elettori italiani scremando il non-voto: