I sondaggi politici evidenziano come Fratelli d’Italia sia ancora fortissimo: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna consenso (+0,2%) andando al 30%.
Bene anche le altre due forze politiche sul podio: il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna il +0,2% e va al 22%; ed anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ottiene un +0,2%, andando al 13,2%. Per il resto, si segnala il sorpasso di Forza Italia (8,9%) sulla Lega (8,6%).
Chi sale e chi scende nei sondaggi politici
La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (data di pubblicazione 21 settembre), Ixè (26 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (30 settembre), Swg (22 e 29 settembre), 3 Tecnè (19, 24 e 26 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.
- Fratelli d’Italia – 30% (+0,2%);
- Partito Democratico – 22% (+0,2%);
- Movimento 5 Stelle – 13,2% (+0,2%);
- Forza Italia – 8,9% (+0,3);
- Lega – 8,6% (+0,1);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (-0,4%);
- Azione – 3,2% (-0,4%);
- Italia Viva – 2,4% (+0,2%);
- +Europa – 1,9% (+0,1%);
- Noi Moderati – 1% (=)*.
*Non rilevato da Demos, Swg e Tecnè.
La situazione delle coalizioni è la seguente:
- centro-destra – 45,5%;
- centro-sinistra – 30,2%;
- Movimento 5 Stelle – 13,2%;
- Terzo Polo – 5,6%;
- altri – 5,5%.
La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:
- centro-destra – 46,4%;
- centro-sinistra – 32,1%;
- Movimento 5 Stelle – 9,8%;
- Terzo Polo – 7,1%;
- altri – 4,7%.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:
- centro-destra – 43,8%;
- centro-sinistra – 26,1%;
- Movimento 5 Stelle – 15,4%;
- Terzo Polo – 7,8%;
- altri – 6,9%.
Chi resterebbe fuori dal Parlamento
L’attuale legge elettorale è il Rosatellum: la soglia di sbarramento è fissata al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni (cioè fuori da coalizioni). Tale sbarramento rappresenterebbe un blocco per:
- Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);
- +Europa di Riccardo Magi (1,9%);
- Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).
Fuori dal Parlamento anche i tutti i piccoli partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.
Sondaggi elezioni regionali
Entro la fine di novembre, milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.
Si è già votato in Valle d’Aosta e nelle Marche. I prossimi appuntamenti elettorali sono, nell’ordine, in:
- Calabria (5-6 ottobre);
- Toscana (12-13 ottobre);
- Campania (23-24 novembre);
- Puglia (23-24 novembre);
- Veneto (23-24 novembre).
Sondaggi Calabria
Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Le domande sono state effettuate dal 14 al 18 settembre e il sondaggio è stato pubblicato giorno 19. Così hanno risposto gli intervistati alla domanda “Se le elezioni regionali si tenessero oggi, per quale dei candidati alla Presidenza della Regione voterebbe…?”
- Roberto Occhiuto (centro-destra) – 53,6%;
- Pasquale Tridico (centro-sinistra e Movimento 5 Stelle) – 45,3%;
- Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare) – 1,1%;
- indecisi 16%.
In ossequio alla normativa sui sondaggi nei 15 giorni precedenti all’elezione, si aggiunge la nota metodologica: il sondaggio è stato realizzato su popolazione maggiorenne residente in Calabria, secondo campione proporzionale. I soggetti sono stati scelti secondo quote di genere, età, livello di scolarità, condizione occupazionale, provincia di residenza e classe di ampiezza del comune di residenza. Rappresentatività: 800 casi proporzionali all’universo di riferimento con margine di errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5% sulle stime relative al totale degli intervistati. Interviste: 800, rifiuti 3.552, altri contatti 119. Metodo di raccolta delle informazioni: mixed mode (Cati-Cami-Cawi).
Sondaggi Toscana
Sondaggio Technè realizzato per l’Agenzia Dire. Data di realizzazione dal 23 al 25 settembre 2025, data di pubblicazione 26 settembre.
Per quale candidato presidente voterebbe?
- Eugenio Giani (centro-sinistra) – 56%;
- Alessandro Tomasi (centro-destra) – 42%;
- Antonella Bundu – (lista di sinistra Toscana rossa) 2%.
E ancora:
- stima votanti – 54-58%;
- incerti – 15%.
Sondaggio realizzato su popolazione maggiorenne residente in Toscana, sull’intero territorio regionale. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri con ponderazione sociodemografico e politico. Totale contatti: 5.191 (100%), rispondenti 800 (15,4%), rifiuti/sostituzioni 4.391 (84,6%). Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Toscana. Margine di errore: +/- 3,5% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo di raccolta delle informazioni Cati-Cawi.