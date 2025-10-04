Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, FdI è saldo al 30%. Crescono anche i grandi partiti di sinistra (PD al 22% e M5S al 13,2%). Sorpasso a destra: FI (8,9%) supera la Lega (8,6%)

I sondaggi politici evidenziano come Fratelli d’Italia sia ancora fortissimo: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna consenso (+0,2%) andando al 30%.

Bene anche le altre due forze politiche sul podio: il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna il +0,2% e va al 22%; ed anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ottiene un +0,2%, andando al 13,2%. Per il resto, si segnala il sorpasso di Forza Italia (8,9%) sulla Lega (8,6%).

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (data di pubblicazione 21 settembre), Ixè (26 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (30 settembre), Swg (22 e 29 settembre), 3 Tecnè (19, 24 e 26 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Fratelli d’Italia – 30% (+0,2%);

Partito Democratico – 22% (+0,2%);

Movimento 5 Stelle – 13,2% (+0,2%);

Forza Italia – 8,9% (+0,3);

Lega – 8,6% (+0,1);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (-0,4%);

Azione – 3,2% (-0,4%);

Italia Viva – 2,4% (+0,2%);

+Europa – 1,9% (+0,1%);

Noi Moderati – 1% (=)*.

*Non rilevato da Demos, Swg e Tecnè.

Qui è invece possibile verificare i sondaggi politici della settimana precedente (27 settembre 2025).

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 45,5%;

centro-sinistra – 30,2%;

Movimento 5 Stelle – 13,2%;

Terzo Polo – 5,6%;

altri – 5,5%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

L’attuale legge elettorale è il Rosatellum: la soglia di sbarramento è fissata al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni (cioè fuori da coalizioni). Tale sbarramento rappresenterebbe un blocco per:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);

+Europa di Riccardo Magi (1,9%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Fuori dal Parlamento anche i tutti i piccoli partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Entro la fine di novembre, milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.

Si è già votato in Valle d’Aosta e nelle Marche. I prossimi appuntamenti elettorali sono, nell’ordine, in:

Calabria (5-6 ottobre);

Toscana (12-13 ottobre);

Campania (23-24 novembre);

Puglia (23-24 novembre);

Veneto (23-24 novembre).

Sondaggi Calabria

Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Le domande sono state effettuate dal 14 al 18 settembre e il sondaggio è stato pubblicato giorno 19. Così hanno risposto gli intervistati alla domanda “Se le elezioni regionali si tenessero oggi, per quale dei candidati alla Presidenza della Regione voterebbe…?”

Roberto Occhiuto (centro-destra) – 53,6%;

Pasquale Tridico (centro-sinistra e Movimento 5 Stelle) – 45,3%;

Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare) – 1,1%;

indecisi 16%.

In ossequio alla normativa sui sondaggi nei 15 giorni precedenti all’elezione, si aggiunge la nota metodologica: il sondaggio è stato realizzato su popolazione maggiorenne residente in Calabria, secondo campione proporzionale. I soggetti sono stati scelti secondo quote di genere, età, livello di scolarità, condizione occupazionale, provincia di residenza e classe di ampiezza del comune di residenza. Rappresentatività: 800 casi proporzionali all’universo di riferimento con margine di errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5% sulle stime relative al totale degli intervistati. Interviste: 800, rifiuti 3.552, altri contatti 119. Metodo di raccolta delle informazioni: mixed mode (Cati-Cami-Cawi).

Sondaggi Toscana

Sondaggio Technè realizzato per l’Agenzia Dire. Data di realizzazione dal 23 al 25 settembre 2025, data di pubblicazione 26 settembre.

Per quale candidato presidente voterebbe?

Eugenio Giani (centro-sinistra) – 56%;

Alessandro Tomasi (centro-destra) – 42%;

Antonella Bundu – (lista di sinistra Toscana rossa) 2%.

E ancora:

stima votanti – 54-58%;

incerti – 15%.

Sondaggio realizzato su popolazione maggiorenne residente in Toscana, sull’intero territorio regionale. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri con ponderazione sociodemografico e politico. Totale contatti: 5.191 (100%), rispondenti 800 (15,4%), rifiuti/sostituzioni 4.391 (84,6%). Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Toscana. Margine di errore: +/- 3,5% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo di raccolta delle informazioni Cati-Cawi.