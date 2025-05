“Sono pronto ad andarmene”. Con queste parole, pronunciate a margine del Festival dell’Economia di Trento, il presidente della Consob Paolo Savona ha aperto alla possibilità di dimettersi anticipatamente dalla guida dell’Authority che vigila sui mercati finanziari italiani.

La dichiarazione arriva al culmine della tensione con il Governo Meloni. L’esecutivo ha recentemente manifestato irritazione per una delibera della Commissione.

Il nodo della discordia è l’Ops (Offerta Pubblica di Scambio) lanciata da Unicredit su Banco Bpm, operazione bloccata per 30 giorni da una decisione della Consob.

Una scelta che ha diviso anche il collegio dell’Authority e ha visto il voto decisivo proprio di Savona, chiamato a rompere l’equilibrio interno.

Prendendo il microfono, Savona ha deciso di giocare a carte scoperte:

Io vado via quando ad un certo punto non sono più gradito in tutte le istituzioni. Quindi finché sono gradito resto, quando non sono più gradito vado via.