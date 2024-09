Mario Draghi ha incontrato Marina Berlusconi "In qualità di imprenditrice", causando però preoccupazione nella politica

La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori Marina Berlusconi ha incontrato nella propria abitazione l’ex presidente del Consiglio e della Banca centrale europea Mario Draghi, che pochi giorni fa ha consegnato il suo importante rapporto sulla competitività europea alla Commissione Ue. Il portavoce dell’imprenditrice ha sottolineato che si trattava di un meeting in programma da tempo, ma non sono mancate le reazioni dalla politica.

È stata la presenza di Gianni Letta, per anni molto vicino a Silvio Berlusconi nella sua attività politica, a creare i presupposti per speculazioni. Trapelerebbe anche irritazione da Palazzo Chigi: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni infatti avrebbe da tempo invitato Draghi per un incontro faccia a faccia.

L’incontro tra Marina Berlusconi e Mario Draghi

Nella serata del 13 settembre l’imprenditrice Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, la società che controlla le reti Mediaset, e del gruppo editoriale Mondadori ha incontrato l’ex presidente del Consiglio e della Banca centrale europea Mario draghi presso la propria abitazione. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, all’incontro era presente anche l’ex collaboratore di Silvio Berlusconi, Gianni Letta, visto uscire dalla casa in cui si è svolto l’incontro pochi minuti dopo Draghi.

Il portavoce di Marina Berlusconi ha tenuto a sottolineare che si sia trattato di: “Un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un’occasione di conoscenza reciproco. Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la Presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore”. La presidente di Fininvest aveva già espresso stima nei confronti di Draghi: “Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo, con lui ci siamo liberati di molti apprendisti stregoni e siamo tornati all’etica della competenza” aveva detto a un’intervista al Corriere della Sera.

Draghi è appena rientrato da Bruxelles, dove ha consegnato alla Commissione europea il suo rapporto sulla competitività dell’Ue. Un lungo testo in cui l’ex presidente del Consiglio invoca un intervento molto significativo del blocco su questioni strategiche e una maggiore integrazione europea per affrontare le sfide del mondo.

Irritazione da Meloni: l’incontro con Draghi e la questione Mediaset

Nonostante le rassicurazioni dello staff di Marina Berlusconi, questo incontro, stando sempre ai retrosena riportati dall’agenzia di stampa Ansa, avrebbe causato irritazione dal parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al di là di qualsiasi speculazione politica, le ragioni principali per cui la premier non avrebbe gradito questo incontro sarebbero due.

La stessa Meloni avrebbe invitato Mario Draghi a un meeting faccia a faccia a Palazzo Chigi per confrontarsi sui temi trattati dal rapporto sulla competitività europea. Ma soprattutto, non è la prima volta che il Governo mostra irritazione verso alcune scelte della dirigenza Fininvest in particolare sulle reti Mediaset. Dal caso Giambruno allo spazio recentemente dato alla vicenda tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia.

Il rapporto tra Draghi e la famiglia Berlusconi è però di lunga data. Era stato infatti proprio Silvio Berlusconi, in veste di presidente del Consiglio, a proporlo sia come direttore della Banca d’Italia, uno dei suoi primi incarichi di alto prestigio nel nostro Paese, e poi come presidente della Banca centrale europea.