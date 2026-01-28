ANSA Chi prende il due per mille: la classifica completa dei partiti.

Il finanziamento pubblico ai partiti politici continua a passare, in larga parte, dal due per mille dell’Irpef.

E nel 2025 il gettito torna a crescere: secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate quest’anno, poco più di 2,2 milioni di contribuenti hanno scelto di destinare il loro due per mille (o se si preferisce 2 × 1000 ) a una forza politica, per un ammontare complessivo di 32,5 milioni di euro.

2 per mille ai partiti, i dati del 2025

Un dato in aumento rispetto all’anno precedente, quando le risorse distribuite erano state 29,8 milioni, e ancora di più rispetto al 2023, quando non avevano superato i 24 milioni. La crescita, però, non cancella un elemento strutturale: la scelta resta minoritaria, coinvolgendo appena il 5,21% dei contribuenti italiani.

Nel dettaglio, nel 2025 sono stati 2.216.663 i cittadini che hanno indicato un partito politico nella scheda del due per mille. La somma complessiva assegnata ammonta a 32.584.199 euro, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.

Il confronto con gli anni precedenti conferma un trend in crescita costante:

2023 – 1.744.913 contribuenti, 24.058.168 euro;

2024 – 2.053.648 contribuenti, 29.790.532 euro;

2025 – 2.216.663 contribuenti, 32.584.199 euro.

Nonostante l’aumento, resta evidente che quasi il 95% dei contribuenti non indica alcun partito, lasciando le risorse interamente all’Erario.

2 x 1000: Pd primo, FdI secondo, M5S terzo

Al primo posto per gli incassi dal due per mille è ancora una volta il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che si conferma stabilmente al vertice della classifica. Il Pd raccoglie il 28,55% delle scelte, pari a 632.803 contribuenti, e incassa 10.570.887 euro, in crescita rispetto ai 10,28 milioni dell’anno precedente.

Al secondo posto si colloca Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che ottiene il 19,66% delle preferenze con 435.855 contribuenti e un incasso di 6.617.862 euro, anch’esso in netto aumento rispetto al 2024, quando si era fermato a 5,65 milioni. I due principali partiti del centrosinistra e del centrodestra concentrano così quasi la metà dell’intero gettito.

Al terzo posto troviamo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, scelto dal 12,31% dei contribuenti che hanno espresso una preferenza, pari a 272.880 persone, per un totale di 3.171.153 euro. Anche per i pentastellati il dato è in miglioramento rispetto al 2024.

Fuori dal podio, segue Sinistra italiana che raccoglie il 5,96% delle scelte (132.020 contribuenti) e incassa 1.687.770 euro, mentre Europa Verde-Verdi ottiene il 6,29% delle preferenze e 1.548.109 euro, migliorando il risultato dell’anno precedente.

Azione si colloca al sesto posto con il 2,99% delle scelte e 1.515.658 euro.

Più articolata la situazione nel centrodestra: la Lega per Salvini Premier si ferma al settimo posto con il 3,93% delle preferenze e 1.142.468 euro, ma una quota significativa di contribuenti (1,80%) continua a destinare il due per mille alla Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, che incassa altri 486.655 euro.

Italia Viva raccoglie il 2,50% delle scelte e 1.135.652 euro, mentre +Europa ottiene il 3,23% e 1.028.437 euro. Forza Italia è decima con il 2,01% delle preferenze e 788.656 euro, rimanendo alle spalle di diverse forze minori.

Come funziona il 2 × 1000 ai partiti

Il due per mille dell’Irpef è stato introdotto nel 2014, in attuazione del DL 149/2013, che ha riformato il finanziamento pubblico ai partiti. Possono beneficiarne solo le forze politiche che hanno depositato il proprio statuto presso la Commissione di garanzia e ne hanno ottenuto la conformità ai requisiti di legge.

Per destinare il 2×1000 in fase di dichiarazione dei redditi il contribuente deve:

indicare espressamente il codice del partito prescelto;

apporre la firma nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

La scelta è limitata a un solo partito. In caso di mancata indicazione, l’importo resta allo Stato come Irpef ordinaria.

Se si guarda oltre la classifica e si analizzano i dati sul totale dei contribuenti, emerge un elemento politicamente rilevante: il consenso reale intercettato dal due per mille è minuscolo. Ad esempio, il Partito Democratico, primo beneficiario in valore assoluto, è scelto solo dall’1,47% dei contribuenti italiani. Tutti gli altri partiti restano ampiamente sotto l’1%.