Lattoneria Frassi: leader nello smaltimento e stoccaggio dell’amianto

Lattoneria Frassi, fondata nel 1973 da Luigi Frassi come realtà artigianale familiare, è diventata oggi uno dei riferimenti sul territorio nel proprio settore. Grazie all’ingresso nel 1994 del figlio Fabio, è cresciuta fino a diventare una delle società leader nella rimozione dell’amianto e nelle coperture civili e industriali.

Dopo anni di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, a partire da febbraio 2021 l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione (AIA) per poter operare come centro di stoccaggio amianto nella propria sede di Fontanella in provincia di Bergamo. Oggi è così in possesso dell’autorizzazione per lo smaltimento dell’amianto, del trasporto in conto proprio e del conferimento direttamente in discarica finale senza appoggiarsi a intermediari. Un enorme vantaggio per i clienti che non devono sostenere i costi dal subappalto ad aziende terze, usufruendo di un prezzo competitivo e un servizio chiavi in mano.

Normalmente, un’azienda che lavora nel settore della rimozione d’amianto, dovrebbe infatti portare l’eternit in un centro di stoccaggio, poi il centro di stoccaggio dovrebbe consegnarlo ad un autotrasportatore per affidarlo in ultimo alla discarica competente. Tutto questo processo, oltre a richiedere molto tempo, necessita di più intermediari e invece Lattoneria Frassi gestisce internamente e autonomamente l’intera procedura.

Un altro esempio di lungimiranza e innovazione è nel parco mezzi all’avanguardia in dotazione all’azienda. Recentemente è stata acquisita una nuova particolare piattaforma apribile che permette di effettuare il lavoro di rimozione delle lastre di amianto senza salire sul tetto. Uno strumento che consente di risparmiare i costi delle opere di sicurezza anti caduta e permette ai propri operatori di lavorare in modo sicuro. Il macchinario permette la rimozione dell’eternit direttamente dalla piattaforma senza scendere sulla copertura in quanto possiede un fondo piatto, ha un lato apribile a ribalta ma, soprattutto, è omologata per il lavoro delle lastre su di essa.

Tutto questo contribuisce a garantire un servizio efficiente, che mette prima di tutto il cliente al centro, come dichiara lo stesso Fabio Frassi:

“La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro biglietto da visita. Da ormai 5 anni, al termine dei lavori, chiediamo al committente di compilare un questionario di gradimento e siamo fieri di avere una percentuale del 98% di completa soddisfazione!”.

Se hai bisogno di effettuare un lavoro di rimozione d’amianto e realizzare o rifare una copertura per la tua casa o il tuo capannone industriale, puoi richiedere una prima consulenza gratuita a Lattoneria Frassi contattandoli attraverso il loro sito web.