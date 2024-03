Tetti e coperture: quale soluzione scegliere per le proprie esigenze?

Lattoneria Frassi, azienda bergamasca fondata da Luigi Frassi nel 1973 e guidata dal figlio Fabio dal 1994, è ormai da anni un punto di riferimento in tutto il nord-Italia per la realizzazione di tetti e coperture civili e industriali, sia per i privati che per le aziende. Il punto di forza di Lattoneria Frassi è la capacità di offrire la migliore soluzione in base allo scenario di partenza (come l’ampiezza del tetto o il materiale di costruzione) e alle esigenze del cliente (non ultimo il budget).

Quali sono le soluzioni principali offerte da Lattoneria Frassi nell’ambito delle coperture industriali?

Per le aziende Lattoneria Frassi installa tetti industriali di qualità, duraturi ed efficienti anche a distanza di molto tempo.

Ecco alcune fra le soluzioni più comuni in ambito industriale offerte dalla Lattoneria Frassi:

Pannello coibentato : I pannelli coibentati sono strutture composte da due lamine metalliche grecate, ondulate o microdogate di vario tipo (acciaio, alluminio, rame ecc.) fra cui viene interposto uno strato di schiuma rigida isolante normalmente costituita da poliuretano. Se vi è la necessità di installare sulla copertura un impianto fotovoltaico, è particolarmente indicata la scelta della schiuma intra-pannello “PIR”, la cui resistenza al calore è molto elevata . Questa soluzione può essere tranquillamente utilizzata anche in ambito civile. Chiaramente ogni caso va valutato e certificato da un progettista esperto.

: I pannelli coibentati sono strutture composte da due lamine metalliche grecate, ondulate o microdogate di vario tipo (acciaio, alluminio, rame ecc.) fra cui viene interposto uno strato di schiuma rigida isolante normalmente costituita da poliuretano. Questa soluzione può essere tranquillamente utilizzata anche in ambito civile. Chiaramente ogni caso va valutato e certificato da un progettista esperto. Lastre grecate : È l’ideale per le grandi superfici dove non vi è necessità di forte isolamento. Molto versatile in qualunque situazione. È disponibile sia retta che curvata su disegni. In lamiera, alluminio, rame e acciaio inox. Inoltre, è possibile applicare nella parte interna un rivestimento anticondensa molto funzionale ed economico.

: È l’ideale per le grandi superfici dove non vi è necessità di forte isolamento. Molto versatile in qualunque situazione. È disponibile sia retta che curvata su disegni. In lamiera, alluminio, rame e acciaio inox. Inoltre, è possibile applicare nella parte interna un rivestimento anticondensa molto funzionale ed economico. Lastre multistrato: Questo sistema protettivo assicura elevate prestazioni e grande affidabilità proprio negli aspetti che risultano normalmente più critici nei tradizionali prodotti per coperture, in particolare di quelli metallici, come la resistenza alla corrosione e il potere insonorizzante.

La grande esperienza di Lattoneria Frassi si riflette anche nell’ambito civile: dal rifacimento dei tetti di scuole e condomini fino agli interventi su case singole e villette, viene posta la massima attenzione alle esigenze di chi deve usufruire dei propri spazi con il minor disagio possibile.

Le tipologie di copertura più comuni in ambito civile offerte da Lattoneria Frassi sono:

Pannello grecato coibentato : il pannello grecato coibentato è la scelta più vantaggiosa come rapporto qualità/prezzo. È disponibile con finitura interna in lamiera preverniciata o cartonfeltro, mentre all’esterno la finitura può essere in lamiera alluminio preverniciato con vasta gamma di colori, in acciaio inox e rame, il tutto con svariati spessori di isolamento.

: il pannello grecato coibentato è la scelta più vantaggiosa come rapporto qualità/prezzo. È disponibile con finitura interna in lamiera preverniciata o cartonfeltro, mentre all’esterno la finitura può essere in lamiera alluminio preverniciato con vasta gamma di colori, in acciaio inox e rame, il tutto con svariati spessori di isolamento. Pannello tegolato : un pannello isolante coibentato da utilizzare quando conta anche il senso estetico per l’edilizia civile. A opera finita ha l’effetto di una vera copertura in coppo, proposto di serie con lo stesso colore delle vere tegole, disponibile anche con finitura anticata.

: un pannello isolante coibentato da utilizzare quando conta anche il senso estetico per l’edilizia civile. A opera finita ha l’effetto di una vera copertura in coppo, proposto di serie con lo stesso colore delle vere tegole, disponibile anche con finitura anticata. Copertura in coppo: è la soluzione classica, si riferisce a un tipo di copertura per tetti realizzata utilizzando coppi o tegole in terracotta o altri materiali. Queste coperture offrono un aspetto estetico tradizionale che può adattarsi bene a diversi stili architettonici e possono essere posate anche sopra pannelli coibentati.

Oltre alle soluzioni in ambito civile e industriale Lattoneria Frassi ha maturato nel tempo una notevole esperienza nel campo delle coperture agricole, essendo note le problematiche degli agenti aggressivi quali l’ammoniaca, fortemente presente negli allevamenti.

In alcuni casi la sostituzione della copertura è legata a situazioni che richiedono la bonifica e lo smaltimento di vecchi manufatti in amianto, attività nella quale l’azienda bergamasca è specializzata. Il cliente ha così la possibilità di avere un unico interlocutore per l’intero processo di rifacimento della copertura.

Se volete trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze, contattate Lattoneria Frassi attraverso il sito web dell’azienda, http://www.lattoneriafrassi.com.