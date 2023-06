Problemi di amianto? Ci pensa Eurosystem

Negli scorsi decenni l’amianto, conosciuto anche come eternit, è stato uno dei materiali più utilizzati nell’edilizia, sopratutto per la realizzazione di coperture e tetti. Poi però, a causa della sua pericolosità per la salute umana, a partire dal 1992, in Italia, la produzione e l’installazione di materiali contenenti amianto sono state vietate e, dal 1994, sono state proibite anche l’ importazione e la vendita. Anche se sono ormai trascorsi decenni, non è così scontato che molti edifici lo abbiano eliminato e sostituito con materiali di ultima generazione.

Rimuovere l’amianto non è un’operazione semplice!

Infatti non basta rimuoverlo, occorre che esso venga eliminato in ogni sua parte, smaltito e bonificato. Per questo c’è bisogno di aziende esperte in grado di processare ogni azione in modo adeguato e sicuro.

Abbiamo raggiunto i responsabili di Eurosystem, l’azienda italiana con sede a Gorlago, in provincia di Bergamo, specializzata nel rifacimento di coperture degli edifici con rimozione e smaltimento di parti in amianto, che ci hanno esposto 8 punti fondamentali per intervenire nella rimozione dell’amianto nelle vecchie coperture.

La procedura per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto prevede le seguenti fasi:

Analisi del materiale e relazione con foto della copertura oggetto dell’intervento, da inviare all’ATS di riferimento. ATS può dare l’approvazione al piano di lavoro, oppure chiedere delle integrazioni in particolar modo riferite ad accorgimenti di sicurezza in fase esecutiva. Messa in sicurezza della copertura con linea vita provvisoria, parapetti e/o installazione di reti anticaduta. Gli operai devono avere tutti i dispositivi previsti dalle normative, dalle mascherine FFP3 alle tute mono-uso. Incapsulamento della copertura. L’incapsulamento avviene tramite la stesura di vernici speciali applicate tramite attrezzatura airless sulla copertura, in modo da imprigionare le fibre di amianto. Smontaggio della copertura e impacchettamento di 30-40 lastre con polietilene apposito, e posa della segnaletica prevista. Caricamento delle lastre sui mezzi di trasporto delle ditte specializzate e autorizzate per lo smaltimento. Trasporto delle lastre alle discariche autorizzate allo smaltimento dell’amianto. Invio della certificazione che attesta lo smaltimento e l’esecuzione del lavoro a regola d’arte.

Eurosystem sottolinea inoltre che gli operai che effettuano questi tipi di interventi devono necessariamente seguire regolarmente dei corsi di formazione e aggiornamento periodici. L’azienda collabora attivamente con le ATS competenti, alle quali è tenuta a presentare il piano di lavoro in cui sono indicate le modalità di recupero del prodotto e di conferimento finale alle discariche autorizzate.

Se hai bisogno di una consulenza puoi metterti in contatto con Eurosystem attraverso il suo sito web.