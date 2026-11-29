Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Daniela Fumarola, Segretaria generale Cisl

Continuano le prese di posizione antagonistiche tra parti sociali e Governo sul nodo pensioni. Stavolta a criticare il capitolo previdenziale della Manovra 2027 è stata Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl.

Durante la mobilitazione sindacale nella cittadina calabrese di Gioia Tauro, la leader della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ha chiesto al Governo di ritirare la stretta sulla rivalutazione degli assegni, in difesa del potere d’acquisto dei pensionati.

Daniela Fumarola: i pensionati non sono un bancomat

La segretaria Fumarola durante la giornata di sabato 28 novembre ha pronunciato queste parole:

I pensionati non sono un bancomat, non hanno un contratto da rinnovare, quindi la perequazione è l’unico modo per adeguare le loro pensioni al costo della vita.

Come il Governo rivaluta le pensioni nel 2027

Al centro del dibattito c’è la questione della rivalutazione delle pensioni per il 2027, che avviene su un doppio fronte:

il decreto del Ministero dell’Economia, che ha fissato al 3,2% il tasso provvisorio di adeguamento all’inflazione dal 1° gennaio 2027;

le modifiche introdotte dall’articolo 55 del disegno di Legge di Bilancio.

Quanto aumentano davvero le minime

Sul fronte della rivalutazione ordinaria delle pensioni minime, il Governo applica l’adeguamento del 3,2% sull’importo base del 2026, portando l’assegno da 611,85 euro a 631,43 euro al mese. L’aumento sarebbe in teoria quindi di 19,58 euro al mese.

Poi c’è il lato Manovra, per cui non si rinnova la maggiorazione straordinaria dell’1,3% (finanziata finora con 175 milioni per circa 1,8 milioni di beneficiari) che nel 2026 aveva alzato l’erogazione minima a 619,80 euro. A questo punto in tasca ai pensionati ci saranno solo 11,63 euro in più (+1,9% effettivo), coprendo meno del 60% del recupero legato al carovita: per pareggiare davvero l’inflazione l’assegno dovrebbe infatti salire a 639,63 euro.

Il ritorno alle sei fasce per gli assegni oltre 2.447 euro

Un discorso a parte va fatto per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, ovvero le pensioni oltre i 2.447,40 euro lordi al mese. Il disegno di legge supera infatti l’attuale schema a tre scaglioni e reintroduce un meccanismo articolato su sei fasce di reddito, con percentuali di rivalutazione progressivamente ridotte sull’intero importo dell’assegno, fatta salva la clausola di salvaguardia nei passaggi tra una fascia e l’altra:

Fascia di assegno lordo mensile Rapporto con il minimo Percentuale di indicizzazione Rivalutazione effettiva (su 3,2%) Fino a 2.447,40 euro Fino a 4 volte il minimo 100% 3,20% Tra 2.447,41 e 3.059,25 euro Da 4 a 5 volte il minimo 85% 2,72% Tra 3.059,26 e 3.671,10 euro Da 5 a 6 volte il minimo 53% 1,70% (1,696%) Tra 3.671,11 e 4.894,80 euro Da 6 a 8 volte il minimo 47% 1,50% (1,504%) Tra 4.894,81 e 6.118,50 euro Da 8 a 10 volte il minimo 37% 1,18% (1,184%) Oltre 6.118,50 euro Oltre 10 volte il minimo 32% 1,02% (1,024%)

L’obiettivo dell’esecutivo è contenere la spesa previdenziale, con un risparmio stimato intorno a 1,4 miliardi di euro, 16 miliardi in dieci anni, su una platea di circa 3,5 milioni di pensionati.

Ma la partita resta aperta in Parlamento. In Commissione Bilancio alla Camera è infatti allo studio un emendamento per estendere la rivalutazione piena al 100% fino a cinque volte il trattamento minimo, includendo i pensionati che arrivano a prendere fino a 3.059,25 euro lordi.

Il confronto sugli aumenti reali

Mettendo a confronto gli importi emerge una disparità in termini assoluti, dovuta alla struttura del meccanismo di indicizzazione. Applicare una piena rivalutazione del 3,2% a chi prende quattro volte il minimo comporta un beneficio di circa 78 euro lordi al mese che, al netto del prelievo fiscale, si traduce in un aumento intorno ai 60-70 euro mensili.

Per chi percepisce il trattamento minimo, invece, il combinato disposto tra il calcolo sulla base ordinaria e il mancato rinnovo della maggiorazione straordinaria del 2026 limita il guadagno a poco meno di 12 euro al mese, determinando un divario di quasi sei volte nell’incremento mensile rispetto alla fascia superiore coperta al 100%.