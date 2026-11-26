La proposta di legge popolare sulla rivalutazione delle pensioni ha raggiunto il quorum. Quali saranno i prossimi passaggi

ANSA Rivalutazione pensioni, firme raccolte contro i tagli: cosa cambia dopo il quorum.

La raccolta firme contro le nuove regole sulla rivalutazione degli assegni ha superato il quorum delle 50mila firme. In soli cinque giorni le sottoscrizioni hanno quasi raggiunto quota 75mila rendendo così possibile la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare.

La protesta nasce in risposta all’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis), presentato il 29 ottobre, che modifica il sistema di indicizzazione all’inflazione. L’iniziativa è promossa dal Comitato Promotore della Legge per la Rivalutazione delle Pensioni (noto anche come Comitato Promotore Pensionati Uniti), formato da cittadini ed ex sindacalisti e sostenuto da sigle di base come Cobas Lavoro Privato e Sgb, associazioni di categoria e pensionati del settore pubblico e privato.

Pensioni, cosa succede dopo il superamento del quorum

Il raggiungimento delle 50mila firme consente di portare il testo depositato in Corte di Cassazione lo scorso 12 novembre direttamente in Parlamento, dove dovrà essere discusso e votato. Ma attenzione: il traguardo delle quasi 75mila firme non cancella né sospende in automatico la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2027.

La raccolta resta comunque attiva fino al 18 maggio 2027 sul portale del Ministero della Giustizia all’indirizzo firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7900000. L’accesso è garantito ai possessori di Spid o Cie.

Inoltre, dopo l’8 dicembre è già in programma un incontro online con i volontari per organizzare anche la raccolta cartacea. Secondo i promotori, l’iniziativa non riguarda solo i circa 3,5 milioni di pensionati colpiti subito dalle norme della Manovra, ma anche i lavoratori, poiché gli effetti del provvedimento si estenderanno nei prossimi dieci anni.

Sul piano politico, la pressione delle firme ha già smosso gli equilibri. Dopo un vertice di governo, quasi tutti i partiti della maggioranza spingono per ampliare la platea dell’adeguamento al 100%, ipotizzando di alzare la soglia da 4 a 5 volte il trattamento minimo Inps (arrivando così a circa 3mila euro lordi al mese). Il nodo resta nelle mani del ministro Giancarlo Giorgetti, chiamato a individuare le coperture finanziarie. Il calendario parlamentare entra nel vivo proprio oggi, 26 novembre, con l’indicazione degli emendamenti segnalati dai partiti, mentre i lavori in Commissione Bilancio alla Camera decolleranno dopo l’8 dicembre.

Il meccanismo della Manovra 2027: le sei fasce

L’articolo 55 del ddl di Bilancio abbandona l’attuale sistema a scaglioni progressivi (che garantisce il 100% fino a 4 volte il minimo, il 90% tra 4 e 5 volte e il 75% oltre 5 volte) per introdurre un meccanismo a sei fasce.

La differenza: superata la soglia delle 4 volte il minimo, la percentuale ridotta si applica sull’intero importo complessivo delle pensioni del titolare, e non solo sulla quota eccedente. Sulla base di un tasso di indicizzazione stimato dalla relazione tecnica al 2,8% (in linea con il Dpfp 2026, ma soggetto a revisione con decreto ministeriale in base all’andamento dell’inflazione), gli aumenti previsti sono i seguenti:

Importo pensione Importo mensile lordo (oggi) Rivalutazione Aumento Fino a 4 volte il minimo Inps fino a 2.447,40 100% 2,8% Oltre 4 e fino a 5 volte da 2.447,41 a 3.059,25 85% 2,38% Oltre 5 e fino a 6 volte da 3.059,26 a 3.671,10 53% 1,48% Oltre 6 e fino a 8 volte da 3.671,11 a 4.894,80 47% 1,32% Oltre 8 e fino a 10 volte da 4.894,81 a 6.118,50 37% 1,04% Oltre 10 volte oltre 6.118,50 32% 0,90%

Per evitare che un assegno appena sopra una soglia diventi inferiore a uno collocato appena sotto il limite, la norma prevede una clausola di salvaguardia: l’aumento viene comunque garantito fino all’importo massimo raggiungibile nella fascia inferiore.

Sul fronte dei conti pubblici, su un monte pensioni stimato per il 2026 in circa 344,9 miliardi di euro (dove il 55% rientra entro 4 volte il minimo e il 6,27% supera le 10 volte), il Governo stima risparmi pari a 1.476 milioni di euro lordi l’anno nel triennio 2027-2029 (885 milioni al netto degli effetti fiscali), destinati a proseguire negli anni successivi in misura via via decrescente.

Non cambiano invece i tempi dei pagamenti: nonostante i dubbi espressi in audizione alla Camera dalla direttrice generale Valeria Vittimberga sulla lavorazione già avviata dei cedolini, l’Inps con il comunicato dell’11 novembre ha confermato che applicherà la rivalutazione già dalla rata di gennaio 2027 a tutti gli oltre 16 milioni di pensionati, gestendo eventuali modifiche parlamentari tramite conguaglio.

Cosa prevede la proposta di legge popolare

La proposta per la quale si stanno raccogliendo le firme ribalta completamente l’impianto della Manovra. Si stabilisce che il 1° gennaio di ogni anno tutti gli assegni (vecchiaia, anticipati, anzianità, invalidità previdenziale, diretti, indiretti, di reversibilità e ai superstiti, con la sola esclusione delle prestazioni assistenziali) vengano rivalutati al 100% sull’intero importo lordo, senza alcuna divisione per fasce o scaglioni.

Per calcolare l’adeguamento viene istituito l’Iacep (Indice di adeguamento del costo effettivo dei consumi pensionistici), pensato per riflettere “in modo trasparente e verificabile” sia la variazione annuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), sia l’andamento delle spese effettive per le utenze domestiche essenziali (energia elettrica, gas, servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti). L’Iacep non potrà comunque mai scendere sotto la variazione dell’indice Foi. L’obiettivo dichiarato dai promotori è introdurre “un nuovo indice di rivalutazione, maggiormente aderente alla realtà economica attuale, oltre a ulteriori strumenti di tutela del valore delle pensioni”.

Infine, sul fronte fiscale, la proposta prevede che gli aumenti derivanti dalla rivalutazione (inclusi eventuali conguagli) siano esenti da Irpef e dalle addizionali regionali e comunali, senza incidere sul reddito complessivo né sul calcolo di aliquote, detrazioni e deduzioni. Per i titolari di soli redditi di pensione fino a 13mila euro annui, la detrazione dall’imposta lorda viene fissata a 2.990 euro, rinviando all’esame parlamentare la quantificazione dei costi e l’individuazione delle coperture.