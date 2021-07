Pensioni, pagamento in anticipo: le date di agosto 2021

editato in: da

Dall’inizio della pandemia, il pagamento delle pensioni è stato anticipato e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni.

Anche per il mese di agosto, dunque, il pagamento delle pensioni avviene in anticipo secondo la consueta turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento.

Pensioni, pagamento in anticipo alle Poste

Come stabilito dall’ordinanza della Protezione Civile, anche le pensioni di agosto 2021 saranno accreditate in anticipo, come è già avvenuto nei mesi di giugno e luglio, e anche in quelli precedenti.

Nel testo (ordinanza numero 778 del 18 maggio 2021) si legge che:

“Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

di competenza del mese di giugno 2021, è anticipato dal 26 maggio al 1° giugno 2021;

di competenza del mese di luglio 2021, è anticipato dal 25 giugno al 1° luglio 2021;

di competenza del mese di agosto 2021, è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021”.

Ricordiamo che il pagamento delle pensioni in anticipo è previsto soltanto per coloro che ricevono la pensione in contanti tramite Poste Italiane e riguarda le pensioni, gli assegni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Pensioni, le date del pagamento di agosto 2021

Il mese di agosto 2021 prevede che i pagamenti delle pensioni saranno effettuati tra il 27 e il 31 luglio 2021, che è un sabato. Poste Italiane deve ancora confermare i singoli scaglioni per cognome per coloro che ritireranno la pensione in contanti.

Fermo restando che l’Inps potrebbe comunque decidere di intervenire con alcuni cambiamenti, come è accaduto nel corso degli ultimi mesi, il calendario dei pagamenti delle pensioni di agosto 2021 dovrebbe essere il seguente:

27 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla A alla C;

28 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla D alla G;

29 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla H alla M;

30 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla N alla R;

31 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla S alla Z.

Dal 27 luglio e indipendentemente dal cognome, presso gli ATM postali, saranno disponibili la pensione e gli altri trattamenti Inps, per il prelievo con Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution e per chi ottiene l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Pensioni, consegna a domicilio

Poste Italiane ricorda che anche per il mese di agosto “i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio. Le modalità di pagamento anticipato delle pensioni – si legge ancora – hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. È necessario indossare la mascherina protettiva, entrare nell’Ufficio Postale solo all’uscita del cliente precedente e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno sia nelle sale aperte al pubblico”, conclude la nota di Poste.