Inps, cambiano i servizi per i pensionati: tutte le novità

L’Inps ha messo a punto una serie di strumenti per semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle prestazioni per i pensionati, che non sempre hanno dimestichezza con le nuove tecnologie digitali.

Si tratta di soluzioni su misura per questa categoria di utenti progettate secondo il principio “one click by design”, ovvero tutto a portata di click, con l’offerta di servizi proattivi, semplici e veloci da consultare, in grado di massimizzare il valore per l’utente finale. Vediamo insieme quali sono.