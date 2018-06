Di Maio: “Taglio pensioni d’oro e aumento minime”: cosa cambierebbe

editato in: da

Novità in vista anche per le pensioni in Italia. All’indomani dell’insediamento del nuovo Governo guidato da Conte, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook importanti novità in merito alle pensioni minime, ma anche alle cosiddette pensioni d’oro.

Secondo il leader del Movimento Cinque Stelle, le manovre da dover attuare in maniera contestuale sono due: l’innalzamento dell’assegno minimo di previdenza sociale e l’inserimento di un tetto massimo per le pensioni di fascia massima, che dovrebbero fermarsi a 4 o 5 mila euro. I calcoli del titolare del Ministero del Lavoro avrebbero garantito la possibilità di generare i fondi necessari a migliorare le condizioni dei pensionati con la minima.

Secondo i dati forniti dall’INPS, infatti, nel 2017 sono saliti ad oltre 20.000 i pensionati che hanno ricevuto assegni superiori ai 3000 euro al mese, con una crescita netta di 4000 unità in confronto al 2016. Al contempo, sono diminuite anche le pensioni minime da 500 euro di quasi 7000 unità, così come gli assegni tra i 500 e i 1000 euro. Per consentire di migliorare le condizioni di vita di questi pensionati, Di Maio intende abbassare gli assegni corrisposti ai cosiddetti paperoni, per i quali la pensione incide mediamente tra il 13 e il 40% delle entrate complessive, come evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi.

Gli esperti del settore, però, pur sottolineando l’equità della misura sulle pensioni d’oro, evidenziano che il risparmio stimato per le casse dello stato sarebbe di appena 490 milioni di euro, a cui però sarebbe necessario sottrarre una parte della tassazione Irpef. Alla luce di queste cifre, sarebbe possibile racimolare poco meno di un terzo dei fondi necessari a finanziare la nuova riforma delle pensioni.

La proposta di Di Maio su Facebook riprende parzialmente quanto già ipotizzato in fase di campagna elettorale sia dal Partito Democratico che da Forza Italia, ma per la manovra entrambi gli schieramenti prevedevano cifre importanti, da 1 a quattro miliardi. È vero, però, che gran parte delle pensioni, soprattutto quelle di fascia bassa, hanno un valore finanziario superiore del 20-25% rispetto ai contributi versati, situazione giustificabile dalla volata lunga per trasformare l’intero sistema pensionistico in contributivo e dalla longevità dei pensionati italiani. Lo squilibrio contributivo potrebbe essere addebitato proprio ai più ricchi, che potrebbero farsi indirettamente carico delle difficoltà economiche dei pensionati meno abbienti. Qualora la riforma pensionistica dovesse andare in porto, però, sarebbe necessario ricalibrare i conti per valutare l’impatto dell’innalzamento delle pensioni sulle già compromesse casse dello Stato italiano.