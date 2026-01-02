iStock Aumenta il prezzo del tabacco in Italia

Dal 1° gennaio 2026 in Italia i prezzi dei prodotti del tabacco sono aumentati nuovamente. Le sigarette tradizionali hanno subito un rincaro dovuto all’aumento delle accise previsto dalla nuova Legge di Bilancio, con effetti immediati sui prezzi al dettaglio. Anche il tabacco trinciato per girare i drum è diventato vistosamente più caro, così come i prodotti da inalazione senza combustione come quelli a tabacco riscaldato, che seguono criteri fiscali specifici stabiliti dalla Manovra.

L’aumento del prezzo delle sigarette si aggiunge ai tanti aumenti dell’anno appena iniziato.

Pacchetto di sigarette

Di seguito gli aumenti per i classici pacchetti da 20 sigarette.

Marca Prezzo a confezione Pueblo Blue 6,00 Pueblo Classic 6,00 Pueblo Gt 6,00 Pueblo Orange 6,00

Tabacco trinciato per sigarette arrotolate

Aumenta, come già detto, anche il prezzo del trinciato per rollare le sigarette.

Marca Confezione Prezzo Golden Blend’s Black 30 da 30 grammi 7,90 Golden Blend’s Pink 30 da 30 grammi 7,90 Golden Blend’s Virginia da 40 grammi 10,70 Golden Blend’s Virginia 30 da 30 grammi 8,00 Golden Blend’s Virginia Gt 30 da 30 grammi 8,00 Golden Blend’s White 30 da 30 grammi 7,90 Ign Il Gusto Nostrano da 30 grammi 7,90 Manila da 40 grammi 10,70 Pueblo Blue da 30 grammi 8,00 Pueblo Blue 70 da 70 grammi 18,60 Pueblo Burley Blend da 30 grammi 8,00 Pueblo Classic da 30 grammi 8,00 Pueblo Classic 70 da 70 grammi 18,60 Pueblo Pink da 30 grammi 8,00

Prodotti senza combustione

Per quanto riguarda le sigarette da inserire nei dispositivi Iqos o Glo, gli aumenti riguardano le seguenti marche.