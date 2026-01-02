Dal 1° gennaio 2026 in Italia i prezzi dei prodotti del tabacco sono aumentati nuovamente. Le sigarette tradizionali hanno subito un rincaro dovuto all’aumento delle accise previsto dalla nuova Legge di Bilancio, con effetti immediati sui prezzi al dettaglio. Anche il tabacco trinciato per girare i drum è diventato vistosamente più caro, così come i prodotti da inalazione senza combustione come quelli a tabacco riscaldato, che seguono criteri fiscali specifici stabiliti dalla Manovra.
L’aumento del prezzo delle sigarette si aggiunge ai tanti aumenti dell’anno appena iniziato.
Indice
Pacchetto di sigarette
Di seguito gli aumenti per i classici pacchetti da 20 sigarette.
|Marca
|Prezzo a confezione
|Pueblo Blue
|6,00
|Pueblo Classic
|6,00
|Pueblo Gt
|6,00
|Pueblo Orange
|6,00
Tabacco trinciato per sigarette arrotolate
Aumenta, come già detto, anche il prezzo del trinciato per rollare le sigarette.
|Marca
|Confezione
|Prezzo
|Golden Blend’s Black 30
|da 30 grammi
|7,90
|Golden Blend’s Pink 30
|da 30 grammi
|7,90
|Golden Blend’s Virginia
|da 40 grammi
|10,70
|Golden Blend’s Virginia 30
|da 30 grammi
|8,00
|Golden Blend’s Virginia Gt 30
|da 30 grammi
|8,00
|Golden Blend’s White 30
|da 30 grammi
|7,90
|Ign Il Gusto Nostrano
|da 30 grammi
|7,90
|Manila
|da 40 grammi
|10,70
|Pueblo Blue
|da 30 grammi
|8,00
|Pueblo Blue 70
|da 70 grammi
|18,60
|Pueblo Burley Blend
|da 30 grammi
|8,00
|Pueblo Classic
|da 30 grammi
|8,00
|Pueblo Classic 70
|da 70 grammi
|18,60
|Pueblo Pink
|da 30 grammi
|8,00
Prodotti senza combustione
Per quanto riguarda le sigarette da inserire nei dispositivi Iqos o Glo, gli aumenti riguardano le seguenti marche.
|Marca
|Prezzo a confezione (in euro)
|Blends Gold Classics
|4,50
|Blends Green Classics
|4,50
|Blends Red Classics
|4,50
|Blends Silver Classics
|4,50
|Camel Aquamarine Sticks
|4,50
|Camel Baize Option Sticks
|4,50
|Camel Garnet Sticks
|4,50
|Camel Green Option Sticks
|4,50
|Camel Green Sticks
|4,50
|Camel Magenta Sticks
|4,50
|Camel Purple Option Sticks
|4,50
|Camel Yellow Sticks
|4,50
|Ccobato Blueberry
|4,50
|Ccobato Peach
|4,50
|Delia Classic Gold
|5,00
|Delia Classic Green
|5,00
|Delia Classic Red
|5,00
|Delia Classic Silver
|5,00
|Evo Amber
|4,50
|Evo Amber Sticks
|4,50
|Evo Aquamarine
|4,50
|Evo Azure
|4,50
|Evo Bronze
|4,50
|Evo Bronze Sticks
|4,50
|Evo Burgundy
|4,50
|Evo Burgundy Sticks
|4,50
|Evo Gold
|4,50
|Evo Gold Sticks
|4,50
|Evo Silver
|4,50
|Evo Silver Sticks
|4,50
|Evo Tan
|4,50
|Evo Tan Sticks
|4,50
|Evo Teal
|4,50
|Evo Teal Green
|4,50
|Evo Teal Green Sticks
|4,50
|Evo Teal Sticks
|4,50
|Evo Velvet
|4,50
|Farstar Amber
|4,50
|Farstar Blue
|4,50
|Farstar Red
|4,50
|Fiit Element Stream
|4,70
|Fiit Marine
|4,70
|Fiit Regular
|4,70
|Fiit Regular Copper
|4,70
|Fiit Regular Deep
|4,70
|Fiit Regular Sky
|4,70
|Fiit Regular Stone
|4,70
|Fiit Regular Yellow
|4,70
|Heets Amber Selection
|5,50
|Heets Bright Fuse
|5,50
|Heets Bronze Selection
|5,50
|Heets Cloud Fuse
|5,50
|Heets Selection Russet
|5,50
|Heets Selection Silver
|5,50
|Heets Sienna Selection
|5,50
|Heets Sky Fuse
|5,50
|Heets Teak Selection
|5,50
|Heets Turquoise Selection
|5,50
|Heets Yellow Selection
|5,50
|Id Balanced Blue Tobacco
|3,80
|Id Bold Magenta Tobacco
|3,80
|Id Bright Yellow Tobacco
|3,80
|Id Capsule Cosmic Blast
|3,50
|Id Capsule Forest Purple
|3,50
|Id Capsule Polar Green
|3,50
|Id Capsule Summer Red
|3,50
|Id Flora Pink Tobacco
|3,80
|Id Ice Teal
|3,50
|Id Polar Capsule Yellow
|3,50
|Id Polar Green Tobacco
|3,80
|Id Rich Bronze Tobacco
|3,80
|Id Velvet Copper Tobacco
|3,80
|Id Warm Amber Tobacco
|3,80
|Izenzia Forrest Purple Crush
|3,80
|Izenzia Ice Blue Crush
|3,80
|Izenzia Polar Green Crush
|3,50
|Izenzia Summer Red Crush
|3,80
|Izenzia Sunrise Yellow Crush
|3,50
|Izenzia Sunset Coral Crush
|3,80
|Levia Bright Sonata
|5,50
|Levia Electro Purple
|5,50
|Levia Glacial Beat
|5,50
|Levia Island Beat
|5,50
|Levia Ruby Waltz
|5,50
|Lucky Strike Ruby
|3,80
|Lucky Strike Sticks Balanced Tobacco
|3,80
|Lucky Strike Sticks Gold Tobacco
|3,80
|Lucky Strike Sticks Rich Tobacco
|3,80
|Lucky Strike Sticks Twist
|3,80
|Marskiss Amber
|4,00
|Marskiss Yellow
|4,00
|Mc Cosmic Gold
|4,50
|Mc Cosmic Red
|4,50
|Mc S Blue
|4,00
|Mc S Emerald
|4,00
|Mc S Gold
|4,00
|Mc S Pure Swiss
|4,00
|Mc S Purple
|4,00
|Mc S Red
|4,00
|Mc S Sunburst
|4,00
|Neo Sticks Arctic
|4,30
|Neo Sticks Arctic Blue Mix
|4,00
|Neo Sticks Azure
|3,50
|Neo Sticks Beryl
|4,30
|Neo Sticks Classic Tobacco
|4,30
|Neo Sticks Golden Tobacco
|4,30
|Neo Sticks Morning Click
|4,00
|Neo Sticks Red Click
|4,00
|Neo Sticks Rich Tobacco
|4,30
|Neo Sticks Scarlet
|4,30
|Neo Sticks Scarlet Green Mix
|4,00
|Neo Sticks Smooth Tobacco
|4,30
|Neo Sticks Sunset Click
|4,00
|Neo Sticks Terracotta Tobacco
|4,30
|Neo Sticks Tropic Click
|4,00
|Neo Sticks Twilight Click
|4,00
|Nuso Beach
|4,00
|Nuso Blue
|4,00
|Nuso Brown
|4,00
|Nuso Burgundy
|4,00
|Nuso Gold
|4,00
|Nuso Green
|4,00
|Nuso Ice Storm
|4,00
|Nuso Indigo
|4,00
|Nuso Lawn
|4,00
|Nuso Purple
|4,00
|Nuso Silver
|4,00
|Nuso Tango Red
|4,00
|Nuso Yellow
|4,00
|Terea Amber
|5,50
|Terea Azure
|5,50
|Terea Bright Fuse
|5,00
|Terea Bronze
|5,50
|Terea Cloud Fuse
|5,50
|Terea Deep Fuse
|5,50
|Terea Dore
|5,50
|Terea Khaki
|5,50
|Terea Kona
|5,50
|Terea Russet
|5,50
|Terea Sienna
|5,50
|Terea Silver
|5,50
|Terea Teak
|5,50
|Terea Turquoise
|5,50
|Terea Warm Fuse
|5,00
|Terea Yellow
|5,50
|Unicco Hami Melon
|4,50
|Unicco Orange
|4,50
|Unicco Original
|4,50
|Unicco Strong Menthol
|4,50
|Veo Sticks Amber Click
|4,30
|Veo Sticks Arctic Click
|4,30
|Veo Sticks Beryl Click
|4,30
|Veo Sticks Purple Click
|4,30
|Veo Sticks Scarlet Click
|4,30
|Veo Sticks Tropic Click
|4,30
|Virto Sticks Azure Tobacco
|5,50
|Virto Sticks Balanced Tobacco
|5,50
|Virto Sticks Classic Tobacco
|5,50
|Virto Sticks Copper Tobacco
|5,50
|Virto Sticks Signature Tobacco
|5,50