Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Le sigarette in spiaggia sono uno dei rifiuti più comuni e sono aumentate da 7 a 10 ogni 10 metri lineari

I mozziconi di sigaretta non sono solo testimoni di un vizio insalubre sulla sabbia. Sono uno dei principali rifiuti presenti sulle coste italiane, con conseguenze ambientali, ecologiche e sociali ben documentate dai monitoraggi più recenti. Secondo indagini ufficiali condotte da Legambiente e Ispra, le cicche non sono un dettaglio ma una componente strutturale del problema dei rifiuti spiaggiati nei nostri litorali e nel vicino mare.

Il fenomeno racconta più di una brutta abitudine poco rispettosa dell’ambiente: è una sorta di specchio della relazione con la natura, dell’accumulo silenzioso di micro-inquinamento e di come le piccole singole azioni quotidiane si sommano generando un impatto enorme sull’ecosistema e la fauna. Per non tacer della qualità degli spazi pubblici.

Cifre che non si possono ignorare: 7 sigarette ogni 10 metri

I dati più recenti del progetto Beach Litter di Legambiente offrono un quadro chiaro e sistematico della presenza dei mozziconi: su oltre 60 spiagge monitorate in varie regioni italiane, i mozziconi costituiscono tra il 7% e l’8% di tutti i rifiuti raccolti, con una media di circa 7 cicche ogni 10 metri di spiaggia lineare.

Non si tratta di poche decine: questo significa che ogni centinaio di metri di litorale può presentare decine di cicche, sparse, non sempre immediatamente visibili ma estremamente persistenti. I dati raccolti nei monitoraggi Ispra, che utilizzano protocolli standardizzati a livello europeo, confermano la stessa tendenza su scala nazionale: circa il 9% dei rifiuti spiaggiati è legato al consumo di tabacco.

Inoltre, il report segnala un aumento della presenza di cicche sui lidi nostrani. Si è passati da 75 a più di 100 mozziconi ogni 100 metri. Un trend negativo e da arginare.

Perché i mozziconi restano lì

La questione non si limita ai numeri. Il filtro è composto principalmente da acetato di cellulosa, una forma di plastica che non si biodegrada rapidamente. Al contrario, può impiegare anni o addirittura decenni per scomparire completamente, frammentandosi in microplastiche che rimangono nell’ambiente, alterano la qualità della sabbia e contribuiscono all’inquinamento dei sedimenti costieri.

Da questo punto di vista, ogni cicca buttata sulla spiaggia o abbandonata in acqua diventa parte di un processo di accumulo a lungo termine che non si risolve con una semplice pulizia superficiale.

Una minaccia reale per l’ambiente

Nel suo complesso, la presenza di rifiuti da fumo sulle spiagge non è un problema estetico, ma una minaccia concreta per gli ecosistemi costieri e marini. Le dimensioni ridotte dei mozziconi li rendono facilmente ingeribili da uccelli, pesci e organismi più piccoli, che possono scambiarli per cibo o inghiottirli accidentalmente. Questo tipo di ingestione può causare stress fisico, danni digestivi e persino la morte.

In più, possono rilasciare sostanze tossiche residue nei sedimenti e nell’acqua, con potenziali effetti negativi sulla fauna e sulle funzioni biologiche degli habitat costieri. È un problema che si somma a quello più generale del marine litter, l’insieme dei rifiuti che arrivano dal mare o finiscono in mare e che compromette la salute degli ecosistemi marini.

Spiagge “sporche” e percezione pubblica

Nella valutazione annuale di Legambiente sono stati utilizzati anche indici qualitativi per classificare lo stato delle spiagge monitorate. Una parte significativa delle coste italiane risulta giudicata anche molto sporca, in buona parte a causa di rifiuti visibili ed estremamente diffusi come mozziconi e altri piccoli oggetti di plastica.

Questo ha implicazioni importanti non solo per gli ecosistemi, ma anche per la fruizione del territorio. Una spiaggia disseminata di mozziconi non è solo meno bella ma è percepita come più degradata e meno sicura. In secondo luogo risulta anche meno appetibile dal punto di vista turistico. In un Paese come l’Italia, dove il turismo balneare rappresenta comunque una risorsa economica centrale, anche se nell’ultimo anno è stato quasi raggiunto da quello nei borghi.

È una questione di responsabilità individuale e collettiva

Infine, il fenomeno dei mozziconi parla di abitudini sociali e culturali: lungi dall’essere solo un problema ambientale isolato, rappresenta l’effetto aggregato di milioni di piccoli gesti quotidiani. La tolleranza diffusa verso l’abbandono delle cicche riflette un rapporto superficiale con l’ambiente, una sottovalutazione dei danni causati da un gesto apparentemente trascurabile.

Per invertire questa tendenza non sono sufficienti solo le pulizie delle spiagge o i protocolli di monitoraggio. Sono più che mai necessari strumenti infrastrutturali come posaceneri pubblici. Ma anche un cambiamento culturale, la sensibilizzazione dei cittadini che parta anche da motivazioni costruite su buone pratiche, come quella di Green Track, che premia chi riesce a riciclare bene.

I mozziconi di sigaretta non sono un problema minore: sono uno dei simboli più immediati dell’impatto umano sulle spiagge e sul mare, e affrontarli significa guardare in faccia una realtà ambientale che troppo spesso tendiamo a ignorare.